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İşadamı dostlarını köyünde ağırladı
26.02.2017 07:31:38

İşadamı dostlarını köyünde ağırladı

Hollanda'nın başarılı işadamlarından Erzurum İli Olur İlçesi nüfusuna kayıtlı Şerif Aktürk, 32 işadamı arkadaşını köyünde ağırladı.

Hollanda'nın başarılı işadamlarından Erzurum İli Olur İlçesi nüfusuna kayıtlı Şerif Aktürk, 32 işadamı arkadaşını köyünde ağırladı.

Olur ilçesinin Ormanağzı (Karnavas) Köyünde 32 işadamı ve eşlerini ağırlayan Özgazi Peynir Fabrikası Sahibi Şerif Aktürk, işadamı dostlarına doğduğu evi ve köyünü gezdirirken köyün yöresel lezzetlerinden de tattırdı.

Türkiye'nin dört bir tarafından yurt dışına gidip orada işadamı olan dostlarıyla bu yıl Erzurum'da kayak yapmaya geldiklerini belirten Aktürk, "Her yıl farklı yerlere gidiyoruz. Bu yıl da arkadaşlarımı eşleriyle birlikte Erzurum'da kayak yapmaya davet ettim. Bu sayede hem eğlenip, dinlenirken hem de işadamı dostlarımı doğup büyüdüğüm köyüme getirdim" dedi.

1978 yılında köyünden ayrılarak yurt dışına çıktığını belirten işadamı Makine Mühendisi Şerif Aktürk, önce Almanya daha sonra da Hollanda'ya yerleşerek iş dünyasına nasıl girdiği anlattı.

Hollanda'da süt ürünleri sektörüne yönelik kurduğu firma ile kısa sürede büyük bir ivme yakalayan Şerif Aktürk, aynı zamanda Hollanda'nın tanınmış ve sevilen işadamları arasına girmeyi başardı.

Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTİAD) üyesi olan Aktürk, yine dernek üyesi işadamı dostlarıyla her yıl çeşitli ülkeleri ziyaret ettiklerini belirterek bu yıl ki ziyaretlerini Erzurum'a yönelik planladıklarını aktardı.

İşadamı dostlarına doğup büyüdüğü toprakları gezdirmek istediğini dile getiren 58 yaşındaki Şerif Aktürk, "Hiçbir zaman nereden geldiğimi hiç unutmadım. Doğduğum topraklara karşı büyük bir özlemim ve vefa borcum var. Hep bu bilinçle yaşadım. Sağ olsun köylülerim de bizleri en güzel şekilde ağırladı. Sohbet edip, hasret giderdik. 32 yıl sonra hem işadamı dostlarımla hem de köylülerimle nasip oldu, bir araya geldik. Onlarla birlikte olmaktan son derece mutluluk duydum" şeklinde konuştu.

Hollanda'daki işlerinin yoğunluğu nedeniyle köyüne sık sık gelemediğini hatırlatan Aktürk, ancak hiçbir zaman köyünü unutmadığına vurgu yaptı.

Eğitime verdiği önemle de tanınan Türk işadamı Şerif Aktürk, kendisine ait kurduğu vakıf aracılığıyla köyünde ya da başka şehirlerde yaşayan maddi durumu iyi olmayan üniversiteli gençlere burs verdiklerini kaydetti.

Köylülerine bu şekilde katkı verdiğini söyleyen Aktürk, bunu kendisine bir görev bildiğini belirterek, "Devletime ise kendi iş alanımda yani süt teknolojisi ve Avrupa'da gördüğüm, elde ettiğim deneyimlerimi çeşitli fabrikalara bedava danışmanlık hizmeti olarak aktarıyorum" dedi.

İşadamı heyetinden Kromel Makina Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Çalışkan ise süt ve gıda endüstrisinde makinalar ürettiklerini belirterek, "Şerif Bey ile 15 yıllık bir dostluğumuz var. Sektörümüze destek konusunda büyük desteklerini gördük. Bir Erzurum programı olduğunu duyunca hemen kabul ettim. 40 yıl önce Erzurum Kandilli de askerlik yapmıştım. Erzurum'u soğuk havasıyla hatırlıyorum. 40 yıl sonra yeniden gelip bu yerleri ve Şerif Beyin doğup büyüdüğü bu güzel yerleri, bu güzel insanları görmek istedim. Kendisini tanıma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Çok güzel ve ilginç bir gezi programı oldu. Şerif Beye çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hollanda'da yaşayan işadamı Tahsin Yıldırım da, "Şerif Beyin misafiri olarak buralara kadar geldik, köyünü gördük. Köylüleri Şerif Bey ile ne kadar gurur duysalar azdır. Şerif Beyin en iyi özelliklerinden birisi teknolojiye olan merakı. Kendisi makine mühendisi olduğundan teknolojiyi çok iyi kullanıyor. Teknik ve deneyimlerinden çok faydalanıyoruz. Kendisi Hollanda'da bizim idolümüzdür. Hollanda'nın en sevilen ve en başarılı işadamlarından bir tanesidir. Kendisini çok seviyoruz." şeklinde konuştu.

Cuma namazını Ormanağzı köyünde kılan işadamları, daha sonra yöresel lezzetlerden cağ kebabı, pestil, keş döğmesi, kaysı tatlısı, köme eşliğinde güzel bir köy sofrası ziyafeti yaşadılar.

Bu arada Şerif Aktürk firmasının başta peynir olmak üzere ürettiği ürünlerden oluşan çam sakızı çoban armağanı gıda maddelerinin bulunduğu hediye paketlerini kendi elleriyle köylülerine dağıttı.

Ziyafetin ardından Oltu'ya geçen 32 işadamı ve eşlerinden oluşan heyet, Oltu taşı ve Oltu Zümrüt'ünden hediyelik tespih ve takı alışverişinde bulundular.
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