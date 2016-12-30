31.12.2016 00:08:45

İş yeri sahibini darp ettiler: İşte o anlar

İstanbul Üsküdar'da bir dükkanı basan şahıslar iş yeri sahibini darp etti

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

İstanbul Üsküdar'da bir dükkanı basan şahıslar iş yeri sahibini darp etti. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilen olay güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Üsküdar'da düğün-davet organizasyonu yapan dükkanı7-8 kişilik bir grup bastı. Şahıslar, aralarında alacak verecek meselesi bulunaniş yeri sahibi Ali Bozkurt'u darp etti. Dükkanda bulunan bir genç kız iş yeri sahibini kurtarmaya çalışırken, saldırganlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.