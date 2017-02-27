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İş var, çalışacak işçi yok
27.02.2017 20:23:35

İş var, çalışacak işçi yok

Türkiye'nin düşük işsizlik oranının olduğu, 3 bin işçinin çevre illerden getirildiği Karaman'da, istihdam seferberliği kapsamında da 6 bin yeni istihdam oluşturulması amaçlanıyor.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda sanayisi ile dikkati çeken ilin "bisküvi ve elmanın başkenti" olduğunu söyledi.

Türkiye'deki bisküvi ve çikolata üretiminin 70'inin Karaman'da gerçekleştirildiğini belirten Çalışkan, "En çok elma üretilen ikinci il burası. Bulgur üretiminin de lokomotif illerinden biri. Bunun yanında imalat makineleri, tarım makineleri üretiliyor. 100'e yakın ülkeye ihracat yapılıyor." diye konuştu.

"YÜZDE 30 EKSİK KAPASİTEYLE ÇALIŞIYORUZ"

Karaman OSB'nin çalıştırdığı iş gücü ile önemli bir istihdam alanı olduğunun altını çizen Çalışkan, şöyle devam etti:

"Konya'nın Ereğli, Çumra ve Karapınar, Mersin'in Mut ve Gülnar ilçeleri ile Karaman'ın köylerinden servislerle işçi taşınıyor. Bu işçiler günübirlik gelip gidiyor. Buna rağmen sanayimiz yüzde 30 eksik kapasite ile çalışıyor. Eksik kapasite çalışılmasının temel nedeni de işçi bulunamaması. Buradaki işletmelerde yaklaşık 18 bin işçi çalışıyor. Bunların 3 bini çevre il, ilçe ve köylerden gelen işçiler. Daha 6 bin işçiye ihtiyaç var. Bu da şunu gösteriyor. Karaman'da işsizlik problemi yok. Sadece iş beğenmeme ile ilgili bir sorun var. Çalışmayanlar, masa başı iş istiyor. Devlet dairesinde iş arıyor. Şu anda yüzde 30'luk bir işçi ihtiyacımız var."

"EKSİK ÇALIŞMANIN ÜLKEYE ZARARI 150 MİLYON DOLAR"

Çalışkan, eksik kapasite ile çalışmanın ülke ve Karaman ekonomisine zararı olduğunu dile getirerek, "500 milyon dolarlık ihracat yapan bir şirket yüzde 30 eksik kapasite ile çalışıyorsa, 150 milyon dolar hem şehrin hem ülkenin kaybı var." dedi.

Karaman'ın Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Şu anda ilde işsizlik rakamı yüzde 4. Bu, çok iyi bir rakam. OSB'nin işçi ihtiyacı karşılanırsa, işi olmayanlar fabrikada çalışmaya ikna olursa bu rakam yüzde 2'lere kadar düşebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam projesine şehrimiz destek veriyor. Yapılan toplantılarda iş adamları zaten işçi bulamamaktan şikayet ediyor. Fabrikalar işçi sıkıntısından dolayı tam kapasite çalışamıyor ki fazlasını çalıştırsın. İşçi bulunursa daha da fazlasını çalıştırabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

"UZAKTAN GELEN İŞÇİLER TAM PERFORMANSLA ÇALIŞAMIYOR"

Çalışkan, yöneticiler olarak ildeki işçi açığının kapatılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Servisle getirilen işçilerin Karaman'a yerleşmesine ilişkin adımların atıldığını anlatan Çalışkan, "Çalışmak için 100 kilometre gelip giden işçe tam verimle çalışamıyor. Bu durumdan çalışan da işveren de memnun değil. TOKİ ile bu işçilerin yerleşip ev sahibi olabilmeleri için işçi konutları yapılmaya başlandı. 600 konut satıldı, 600 daha satışa çıkacak. Ayrıca bin 200 konut daha yapılacak. İş için belediyemize yapılan müracaatları yönlendiriyor, insanları OSB'de çalışmaya ikna ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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