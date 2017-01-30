30.01.2017 10:32:10

İş kazasında yaralanan madenci yardım istiyor

Adana'nın Kozan ilçesinde, iş kazası nedeniyle sakatlık geçiren ve bir yıldır koltuk değneklerine mahkum olan Mustafa Akyel isimli madenci, yetkililer

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Adana'nın Kozan ilçesinde, iş kazası nedeniyle sakatlık geçiren ve bir yıldır koltuk değneklerine mahkum olan Mustafa Akyel isimli madenci, yetkililerden yardım istedi.2016 yılının Şubat ayında Aydın'ın Söke ilçesinde çalıştığı kömür madeni ocağında ayağına düşen bir kömür parçasından dolayı yaralanan ve ayağına platin takılan, bu nedenle bir yıldır yürüyemeyen 43 yaşındaki Mustafa Akyel bugüne kadar evinin geçimini eşinin yüzük ve küpesini satarak yaptığını ancak bundan sonra çaresinin kalmadığını söyledi. Akyel, "Tam bir yıl oldu. Sadece altı ay rapor aldım. Altı ayın sonunda bana çalışır raporu verdiler. Ben çalışamıyorum, ayağa bile kalkamıyorum. Evimin geçimini sağlayamıyorum. Ben keşke o zaman ölseydim dedim. Evliyim üç çocuğum var. Biri okuyor. Birisi bebek birisi de 22 yaşında. Evimin geçimi yok. Geçimimi eşimin yüzüğünü satarak ancak evime ekmek getirebildim. Bu zamana kadar çaresiz kaldım. Çalıştığım şirket bir tek değnek verdi. Ondan sonra ne arayıp ne de sordular. Yetkililerden sadece bir çare, benim ne halde olduğumu bir görsünler. Sadece şu ayağımı önce sağlığımı istiyorum ben başka bir şey istemiyorum. Ben altı aydan sonra ne yapacağım. Ben bir iş yerine gitsem ne yapacağım bu halimle" diyerek yetkililerden yardım istedi.(Erol Karaoğlan /İHA)