SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
İş dünyasında istihdam seferberliği
23.02.2017 17:42:35

İş dünyasında istihdam seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda gündeme getirdiği 'istihdam seferberliği' çağrısı kapsamında Muş Valiliğince bir toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda gündeme getirdiği 'istihdam seferberliği' çağrısı kapsamında Muş Valiliğince bir toplantı düzenlendi.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası (MUŞ TSO) konferans salonunda düzenlenen 'istihdam seferberliği' toplantısına Vali Seddar Yavuz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, iş adamları ve çok sayıda kişi katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan TSO Başkanı Fatih Cengiz, böyle önemli ve hayra vesile bir güne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Muş olarak istihdamda seferberlik için ilk sıralarda yer almayı hedeflediklerini aktaran Cengiz, "Bu inancımızla sebebi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 2016 yılında Muş'ta yapmış olduğu anket çalışmalarına göre firmalarda 2017'de istihdam bekleme oranı Türkiye ortalamasında yüzde 19 iken, Muş'taki bekleme oranı ise yüzde 40'tır. Yine Muş istihdamda daha istihdam seferberliği başlamadan önce bizim iş adamlarımız Türkiye ortalamasının 21 puan üstünde bir hedef koymuşlardı. Bu hedef Muş'umuzu ilk sıraya çıkaracaktır. Sayın Başbakanımızın da belirttiği gibi 2017 yılı Türkiye ekonomisinin tekrar şaha kalkacağı yıl olacaktır" dedi.

Belediye Başkanı Feyat Asya ise, memleketini ve ülkesini seven biri olduğunu kaydetti. Başkan Asya, "Kentin dinamiklerinin hazır bulunduğu bu tür toplantılarda alınacak kararlarda şahsım ve temsil ettiğim kurumum adına üzerime düşen her türlü göreve hazır olduğumu özellikle belirtmek isterim. Mesele ilin ve ülkenin salahiyeti ise gerisi teferruattır. Bütün şer güçlerinin bir araya gelerek Türkiye'yi abluka altına aldığını ve ele geçirmek istediklerinin farkındayız. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ile emellerine ulaşamayanlar, bugün ekonomimizi tehdit ederek bunu hayata geçirmek istiyorlar. Ancak bu milletin vatanına olan sadakatinin hesabını yapamıyorlar. Dolayısıyla ülkenin geleceği ve ekonomisi için ne yapılması gerekiyorsa biz hazırız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Kendi yerelimizde alacağımız kararlar, uygulayacağımız projeler ve iş adamlarımıza vereceğimiz destekler bizi 2023 hedefine sorunsuz bir şekilde ulaştıracaktır" diye konuştu.

Vali Seddar Yavuz da, 1071'in sadece sanıldığı gibi bir büyük askeri zafer olmadığını, aynı zamanda bin yıllık bir İslam imparatorluğunun başlangıcı ve dünyaya hakkı, hukuku ve adaleti haykıran yeni bir anlayışın ilanı olduğunu kaydetti. Vali Yavuz, "Hakkın, hukukun yanında yer alma mücadelesidir ve bu mücadele bin yıldır kutlu bir yürüyüşe vesile olmuştur. Muş'un önemini ve değerini kavrayabilmek için bin yıllık tarihimize bakmamız gerekir. Muş, bir Selçuklunun, bir Osmanlının daha sonra bir Türkiye Cumhuriyeti Devletini doğurmuştur. Boşnakları, Arnavutları Müslüman yapmıştır ve ilahi kelimetullahı hakim kılmıştır, her yere yaymıştır. İşte biz böylesi bir onur ve şerefle yolumuza devam etmeliyiz ve tarihimizden güç almalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye her geçen gün biraz daha büyüyor. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sessiz bir devrim gerçekleştirdi. Türkiye bugün bütün projeleri gerçekleştirebilen bir ülke haline geldi. Siz bugün boğazın altından geçiyorsanız, köprüler, havaalanları yapabiliyorsanız, bunlar gerçekten 10 yılda 20 yılda yapılamayacak projeleri gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Cazibe Merkezleri Programına da değinen Vali Seddar Yavuz, "Cazibe Merkezleri konusunda Muş Ticaret ve Sanayi Odamız, MUSİAD, TÜMSİAD gibi iş adamlarıyla beraber İstanbul'da, İzmir'de, Uşak'ta iş adamalarıyla buluştuk. Daha sonra Gaziantep'te bir vali yardımcımızın katılımıyla orada bir organizasyon yaptık. Şu ana kadar 150 milyon TL'lik cazibe merkezleri programına Muş'ta müracaat olmuştur. Bu müracaat, oldukça memnun edici bir müracaattır. Yaklaşık 17 firmamızın 150 milyon TL'lik bir yatırım talepleri oldu. Ümit ediyorum bunları gerçekleştireceğiz. Bakın bu şehri hep beraber benimseyelim. Bu şehir başarılı bir şehir, kendinizi küçük görmekten vazgeçin. Bu şehir çok daha büyük işler başarabilir, bu şehir huzur kentidir" dedi.
    YORUM YAZ
Fatma ninenin 'bastonu' silah sayıldı! İşte aldığı ceza...
Demirtaş: Adresim Türkiye Büyük Millet Meclisi
Uçaktaki rahatlıklarıyla 'pes' dedirten yolcular
Şehit Metin Yüksel şehadetinin 38. yıl dönümünde anıldı
TSK ve ÖSO El Bab ilçe merkezinde!
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
1 Milletvekili kaç kişiyi temsil ediyor?
MHP'den raportöre: Ya evlenelim ya da...
'Musul Havalimanı, IŞİD'den alındı'
'Semih Terzi'ye kelime-i şehadet getirtmeye çalıştılar'
İsrail'in Gazze'ye sokmadığı AP heyeti: Ne saklıyorsunuz?
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Uluslararası Af Örgütü, 2016 Yıllık Raporunu yayınladı
Genelkurmay’dan ‘arsa’ açıklaması
'Evetler en az yüzde 53'
Bozdağ'dan ABD'ye FETÖ mektubu
'Suriyelilere vatandaşlık verilmeye başlandı'
Yılanı yemeye çalışırken canından oluyordu!
'Hanımını getirip yardımcısı yapmasını...'
'Referandum iptal edilebilir'
Daha fazla Astana...
Danimarka'dan IŞİD mensuplarına işsizlik maaşı
Trump'a soruşturma açılması istendi
23 Şubat 2017 gazete manşetleri
Arap sokağı ile ilişkiler nasıl gidiyor?
Adıyaman’da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
Adıyaman’da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
23.02.2017 18:11:32
Atiker Konyaspor ve Bursaspor'un cezaları onandı
Atiker Konyaspor ve Bursaspor'un cezaları onandı
TFF Tahkim Kurulu, Atiker Konyaspor ve Bursaspor'a verilen birer maç seyircisiz oynama cezalarını onadı.
23.02.2017 17:32:15
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi serbest
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi serbest
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
23.02.2017 17:26:07
İTO başkanını taşıyan uçak acil iniş yaptı
İTO başkanını taşıyan uçak acil iniş yaptı
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Küba’ya giden İTO Başkanı İbrahim Çağlar ve ekibinin bulunduğu uçak motor arızası nedeniyle Washington’a acil iniş yaptı.
23.02.2017 17:25:38
Yerli 'yüz tanıma' sistemi hayran bıraktı
Yerli 'yüz tanıma' sistemi hayran bıraktı
Türk şirketinin geliştirdiği 'yüz tanıma' teknolojisi Berlin’de tanıtıldı. Bu sistem sayesinde güvenlik daha da ileri bir noktaya taşındı.
23.02.2017 17:18:29
Uyuşturucu ile Mücadele Şurası hazırlık toplantısı yapıldı
Uyuşturucu ile Mücadele Şurası hazırlık toplantısı yapıldı
Kurtulmuş'un başkanlığında Uyuşturucu ile Mücadele Şurası hazırlık toplantısı yapıldı.
23.02.2017 16:46:20
Bartın’da 500 kişi işe alınacak
Bartın’da 500 kişi işe alınacak
Bartın’da toplum yararına çalışma projesi kapsamında 500 kişinin istihdam edileceği bildirildi.
23.02.2017 16:45:04
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Referandum iptal edilebilir'
'Referandum iptal edilebilir'
Şii lider Sadr'dan IŞİD sonrası Musul planı
Şii lider Sadr'dan IŞİD sonrası Musul planı
Dolar kritik noktaya indi
Dolar kritik noktaya indi
Arap sokağı ile ilişkiler nasıl gidiyor?
Arap sokağı ile ilişkiler nasıl gidiyor?
Fransız gazeteci Erdoğan'a büyük destek
Fransız gazeteci Erdoğan'a büyük destek
Vergi ve KDV'de önemli değişiklik
Vergi ve KDV'de önemli değişiklik
Hangi ilde kaç bin Suriyeli yaşıyor?
Hangi ilde kaç bin Suriyeli yaşıyor?
FED'den faiz açıklaması
FED'den faiz açıklaması
'Hanımını getirip yardımcısı yapmasını...'
'Hanımını getirip yardımcısı yapmasını...'
Gülen'in darbe talimatını verdiği tarih belirlendi iddiası
Gülen'in darbe talimatını verdiği tarih belirlendi iddiası
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları