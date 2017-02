23.02.2017 17:42:35

İş dünyasında istihdam seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda gündeme getirdiği 'istihdam seferberliği' çağrısı kapsamında Muş Valiliğince bir toplantı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda gündeme getirdiği 'istihdam seferberliği' çağrısı kapsamında Muş Valiliğince bir toplantı düzenlendi.Muş Ticaret ve Sanayi Odası (MUŞ TSO) konferans salonunda düzenlenen 'istihdam seferberliği' toplantısına Vali Seddar Yavuz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, iş adamları ve çok sayıda kişi katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan TSO Başkanı Fatih Cengiz, böyle önemli ve hayra vesile bir güne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Muş olarak istihdamda seferberlik için ilk sıralarda yer almayı hedeflediklerini aktaran Cengiz, "Bu inancımızla sebebi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 2016 yılında Muş'ta yapmış olduğu anket çalışmalarına göre firmalarda 2017'de istihdam bekleme oranı Türkiye ortalamasında yüzde 19 iken, Muş'taki bekleme oranı ise yüzde 40'tır. Yine Muş istihdamda daha istihdam seferberliği başlamadan önce bizim iş adamlarımız Türkiye ortalamasının 21 puan üstünde bir hedef koymuşlardı. Bu hedef Muş'umuzu ilk sıraya çıkaracaktır. Sayın Başbakanımızın da belirttiği gibi 2017 yılı Türkiye ekonomisinin tekrar şaha kalkacağı yıl olacaktır" dedi.Belediye Başkanı Feyat Asya ise, memleketini ve ülkesini seven biri olduğunu kaydetti. Başkan Asya, "Kentin dinamiklerinin hazır bulunduğu bu tür toplantılarda alınacak kararlarda şahsım ve temsil ettiğim kurumum adına üzerime düşen her türlü göreve hazır olduğumu özellikle belirtmek isterim. Mesele ilin ve ülkenin salahiyeti ise gerisi teferruattır. Bütün şer güçlerinin bir araya gelerek Türkiye'yi abluka altına aldığını ve ele geçirmek istediklerinin farkındayız. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ile emellerine ulaşamayanlar, bugün ekonomimizi tehdit ederek bunu hayata geçirmek istiyorlar. Ancak bu milletin vatanına olan sadakatinin hesabını yapamıyorlar. Dolayısıyla ülkenin geleceği ve ekonomisi için ne yapılması gerekiyorsa biz hazırız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Kendi yerelimizde alacağımız kararlar, uygulayacağımız projeler ve iş adamlarımıza vereceğimiz destekler bizi 2023 hedefine sorunsuz bir şekilde ulaştıracaktır" diye konuştu.Vali Seddar Yavuz da, 1071'in sadece sanıldığı gibi bir büyük askeri zafer olmadığını, aynı zamanda bin yıllık bir İslam imparatorluğunun başlangıcı ve dünyaya hakkı, hukuku ve adaleti haykıran yeni bir anlayışın ilanı olduğunu kaydetti. Vali Yavuz, "Hakkın, hukukun yanında yer alma mücadelesidir ve bu mücadele bin yıldır kutlu bir yürüyüşe vesile olmuştur. Muş'un önemini ve değerini kavrayabilmek için bin yıllık tarihimize bakmamız gerekir. Muş, bir Selçuklunun, bir Osmanlının daha sonra bir Türkiye Cumhuriyeti Devletini doğurmuştur. Boşnakları, Arnavutları Müslüman yapmıştır ve ilahi kelimetullahı hakim kılmıştır, her yere yaymıştır. İşte biz böylesi bir onur ve şerefle yolumuza devam etmeliyiz ve tarihimizden güç almalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye her geçen gün biraz daha büyüyor. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sessiz bir devrim gerçekleştirdi. Türkiye bugün bütün projeleri gerçekleştirebilen bir ülke haline geldi. Siz bugün boğazın altından geçiyorsanız, köprüler, havaalanları yapabiliyorsanız, bunlar gerçekten 10 yılda 20 yılda yapılamayacak projeleri gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.Cazibe Merkezleri Programına da değinen Vali Seddar Yavuz, "Cazibe Merkezleri konusunda Muş Ticaret ve Sanayi Odamız, MUSİAD, TÜMSİAD gibi iş adamlarıyla beraber İstanbul'da, İzmir'de, Uşak'ta iş adamalarıyla buluştuk. Daha sonra Gaziantep'te bir vali yardımcımızın katılımıyla orada bir organizasyon yaptık. Şu ana kadar 150 milyon TL'lik cazibe merkezleri programına Muş'ta müracaat olmuştur. Bu müracaat, oldukça memnun edici bir müracaattır. Yaklaşık 17 firmamızın 150 milyon TL'lik bir yatırım talepleri oldu. Ümit ediyorum bunları gerçekleştireceğiz. Bakın bu şehri hep beraber benimseyelim. Bu şehir başarılı bir şehir, kendinizi küçük görmekten vazgeçin. Bu şehir çok daha büyük işler başarabilir, bu şehir huzur kentidir" dedi.