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İş dünyasına istihdam çağrısı
08.02.2017 18:02:05

İş dünyasına istihdam çağrısı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi ŞÃ»rası'nda başlattığı istihdam seferberliği ile ilgili Sakarya iş dünyasına çağrıda bulundu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi ŞÃ»rası'nda başlattığı istihdam seferberliği ile ilgili Sakarya iş dünyasına çağrıda bulundu.

SATSO Başkanı Mahmut Kösemusul, "Sakarya'mız üretim ve ihracatta çok önemli rakamlara ulaşıyor, büyük başarılara imza atıyor. Verilen teşvik ve desteklerle istihdamda da farkımızı göstereceğimize inanıyorum. Her üyemiz sorumluluk almalı, ilave en az bir kişiyi hemen istihdam etmelidir. İşsizlikte rakamları hızla aşağıya çekmek zorundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve ilgili bakanlarla birlikte katıldığı TOBB Türkiye Ekonomi ŞÃ»rası'nda TOBB Camiasına seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin tüm şehirlerinde TOBB üyeleri için yeni bir istihdam seferberliği başlattığını duyurmasının ardından SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Sakarya olarak istihdam seferberliğine en önemli katkıyı yapacaklarına olan inancını belirterek, ihracatta çok önemli başarılara imza atan ve hedefleri olan bir şehrin, yeni yatırım alanları ve üretim artışıyla istihdamda da önemli bir geleceğinin olacağının altını çizdi.

Bakanlıklardan büyük destek

Üretim ve iç tüketim ile birlikte istihdamın da artacağını söyleyen Kösemusul, İŞKUR ile birlikte istihdam artışı konusunda işverenin yanında olduklarını belirterek, "Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım istihdam ile ilgili müjdeler verdi. Beyaz eşya, mobilya ve konut sektöründe vergi oranları düştü. Ocak-Şubat 2017 aylarında ödenmesi gereken SGK primleri faizsiz olarak Ekim-Kasım-Aralık 2017'ye ötelendi. Orta ve yüksek teknolojili sektörlerde yeni istihdam sağlayacak işverenlere bir yıl boyunca asgari ücretin yarısı, ikinci yılda ise yüzde 25'i kadar destek veriliyor. Başta İşbaşı Eğitim Programı olmak üzere İŞKUR programları ile 500 bin kişi özel sektörde istihdam edilecek. 1,5 milyona kadar olan bütün çalışanların sigorta primi ve vergileri Çalışma ve Maliye Bakanlıklarınca karşılanacak. Üyelerimizin işe alacağı kişinin maaşını İŞKUR, işbaşı eğitim programı kapsamında ödüyor ve sigortasını yapıyor. Üyemize maliyeti yok. Biz de iş dünyamıza sesleniyoruz. İşsiz bir kardeşimize istihdam sağlayalım. Program sonunda istihdam sürerse, İŞKUR SGK işveren payını da ödeyecek. Yani İŞKUR istihdam yükünü azaltıyor. Biz SATSO olarak İŞKUR ile üzerimize düşen tüm desteği birlikte yerine getireceğiz." diye konuştu.

Sakarya, farkını gösterecek

Sakarya insanının mücadele ve başarı insanı olduğunu her fırsatta gösterdiğini aktaran Kösemusul, "Sakaryalı hemşehrilerimiz devlet ve milletin istikbali için üzerine düşen her görevi en güzel şekilde yerine getirmiştir. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına karşı Sakarya'mızın destansı duruşu ortadadır. İş dünyamızın risk alarak yatırımlarına devam etmesi ve son ihracat rakamlarındaki rekor yükseliş bizleri memnun etmiştir. Sakaryamız üretim ve ihracatta çok önemli rakamlara ulaşıyor, büyük başarılara imza atıyor. Özellikle son ay yüzde 268'lik artış oranı ile Türkiye ihracat sıralamasında 6. sıraya yükseldik. Sn. Cumhurbaşkanımızın Ekonomi ŞÃ»rası'nda bizler için başlattığı istihdam seferberliğinde de Sakarya olarak farkımızı göstereceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

İlave En Az Bir İstihdam

Sakarya'nın sanayide ve ticarette hayata geçirdiği kümelenme projeleri, milli üretimler ve sektör zenginliği ile büyümek zorunda olan bir şehir olduğunun altını çizen Kösemusul, "Hedeflerimiz var. Sakarya olarak 2023 yılında Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden olacağız. Her üyemiz sorumluluk almalı, ilave en az bir kişiyi hemen istihdam etmelidir. İşsizlikte rakamları hızla aşağıya çekmek zorundayız. Kaliteli eğitim, katma değerli güçlü üretim, nitelikli istihdam ve alternatif pazarlarla kuvvetlenen her sektörde daha yüksek ihracat için çalışıyoruz. İhracatta gösterdiğimiz başarıyı istihdamda da mutlaka göstermeliyiz. Şimdi harekete geçme vaktidir" ifadelerini kullandı.

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