29.12.2016 16:47:37

İş dünyası yeni asgari ücreti değerlendirdi

Yaklaşık 6,5 milyon çalışanın merakla beklediği 2017 asgari ücret rakamı belli oldu. Asgari ücretin yeni yılda net 1404 lira olacağı açıklanırken, iş dünyası bu rakamı 'normal ve makul' olarak değerlendirdi.

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Yaklaşık 6,5 milyon çalışanın merakla beklediği 2017 asgari ücret rakamı belli oldu. Asgari ücretin yeni yılda net 1404 lira olacağı açıklanırken, iş dünyası bu rakamı "normal ve makul" olarak değerlendirdi.Bakan Müezzinoğlu tarafından açıklanan asgari ücreti değerlendiren İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, "Biliyorsunuz 2014 sonunda yüzde 30 civarında artış sağlanmıştı. Bu sene de bin 300 liradan, bin 404 liraya çıkarıldı. Yüzde 8'li bir artış oldu. Eski yıllardaki normal artışında devam etmiş. Bin 400 lira normal. Sanayicimizi de üzmez. Tabi önümüzdeki yıllarda yine asgari ücret artacak. Bin 404 lirayı normal olarak karşılıyorum. Bize göre normal ve makul bir fiyat. Zaten bir yıl önce bununla ilgili iyi bir artış sağlandığı için bundan sonra bu şekilde devam eder diye düşünüyorum" dedi."Önemli olan işlerin iyi olması"İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, "Geçtiğimiz sene asgari ücret yeterince yükselmişti. Asgari ücretin işçi kanadından baktığımızda yeterli olup olmadığı ekonomik şartlarda değerlendirilmeli. Ama iş dünyasına baktığımızda asgari ücretin rakamından ziyade biz işlerimizin, ekonomimizin bir raya oturmasını istiyoruz. 2016 yılında yaşadığımız sıkıntıların, terör olayların bir sonuca ulaşıp, ekonominin gelişmesiyle alakalı sıkıntılarımız var. Ekonomimiz iyi olduğu müddetçe biz üretimimizi, ihracatımız, iç piyasamızı canlı tuttuğumuz müddetçe ne asgari ücretle ne de diğer giderlerle ilgili bir sıkıntı yaşamayız. Aslında asgari ücretle değil, ekonominin, ihracatın ve iç piyasamızın canlanmasıyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bu canlılık sağlandığı takdirde biz işverenler olarak asgari ücretinde çok sorun olmayacağı kanaatindeyiz. Her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bin 300 liradan, bin 404 liraya çıkarılması dengeli bir artış. Ne çok düşük diyebiliriz ne de çok yüksek diyebiliriz" şeklinde konuştu.