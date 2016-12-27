27.12.2016 20:01:00

İş çıkış saatinde metro arızası izdihama neden oldu

İstanbul'da iş çıkış saatinde metro bozuldu, vatandaşlar istasyonlardan izdihama neden oldu

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İstanbul'da iş çıkış saatinde metro bozuldu, vatandaşlar istasyonlardan izdihama neden oldu.İstanbul'da Kocatepe durağında bir metronun arızalanması nedeniyle Bağcılar Kirazlı-Yenikapı metro hattında seferler gecikmeli yapıldı. Vatandaşlar metro istasyonlarında adeta izdihama neden olurken, bazı vatandaşların panik yaptığı görüldü. Konuyla ilgili İBB'den bir açıklama yapılmazken, bazı kişiler belediyeye tepki gösterdi.