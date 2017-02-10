10.02.2017 16:04:49

İş adamının saldırıya uğradığı olayda 5 gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iş adamı V.B.'nin silahlı saldırıya uğraması olayıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iş adamı V.B.'nin silahlı saldırıya uğraması olayıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde V.B. isimli bir iş adamı geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğradı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. S.A., A.Ö., E.A., T.K. ve Y.B.'nin ev ve iş yerlerinde aramalar yapan ekipler, ele geçirilen bazı dokümanlara da el koydu.Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.