25.07.2017 21:44:00

İş adamından örnek davranış

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iş adamı Kasım Yasdıoğlu, fırınında satılan her ekmekten 4 kuruş aktardığı hesapta biriken parayla her ay 5 çocuğa tablet bilgisayar alıyor.



İş adamı Kasım Yasdıoğlu, başlattığı "Bir Ekmek, Bir Tablet" adlı kampanyasıyla her ay 5 öğrenciye tablet bilgisayar hediye ettiklerini söyledi. Fırınında sattığı her ekmek için 0.04 TL gibi cüzi bir parayı havuz hesapta biriktirdiklerini belirten Yasdıoğlu, "Bu şekilde aylık ortalama 800-900 TL para birikiyor. Bu parayla da okullarında başarılı olmuş çocuklara veya maddi durumu iyi olmayan çocuklara tablet bilgisayar alıp hediye ediyoruz" dedi.



Bu ay başlatılan kampanyada tablet bilgisayarı iş adamı Yasdıoğlu'nun elinden alan lise öğrencisi Tuğçe Aslanbaş, "8 aydır tek isteğim ve hayalim bir tablet bilgisayardı. Kasım Yasdıoğlu'nun böyle bir kampanya başlattığını duydum. Kendisine müracaat ettim ve tabletimi aldım. Çok teşekkür ediyorum, çok mutluyum" diye konuştu.