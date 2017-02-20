20.02.2017 23:03:48

İş adamına dehşeti yaşatan çete yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine arazi bakmak için gelen iş adamını kaçırıp domuz bağı ile bağlayarak hesabındaki parayı gasp etmek isteyen 4 zanlı yaka

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine arazi bakmak için gelen iş adamını kaçırıp domuz bağı ile bağlayarak hesabındaki parayı gasp etmek isteyen 4 zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Çerkezköy'e arsa ve dükkan bakmak için gelen Nurettin Çakın, Çerkezköy'de girdiği bir dükkanda önceden tanıdığı ve Çerkezköy'e beraber geldiği A.K.A. ve dükkandaki 3 kişi tarafından bağlanarak tehdit edildi. İş adamının elini ve ayağını domuz bağı ile bağlayıp ağzını kapatan şahıslar, kendilerine polis ve gizli devlet görevlisi süsü vererek banka kartlarına el koydular. Çakın'ın hesabındaki 35 bin euro ve 18 bin 500 doları kendi hesaplarına geçirmek için Çakın ile birlikte Saray'a gelen A.K.A. ve A.A., iş adamının Saray Otogarı önündeki trafik polislerinden yardım istemesiyle yakalandı. Asayiş Bürosu ekipleri, diğer şüpheliler E.D. ve C.A.'yı da Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde yakaladı. Yapılan incelemede mağdurun hesabından para çekilmediği anlaşılırken, gözaltına alınan zanlıların Saray İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.