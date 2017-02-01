01.02.2017 19:30:44

İş adamına AVM'de silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) kafeteryasında oturan iş adamına silahlı saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Silahlı saldırganın ifadesinde geçtiğimiz yıl Mart ayında yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden arkadaşının intikamını almak için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) kafeteryasında oturan iş adamına silahlı saldırı anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Silahlı saldırganın ifadesinde geçtiğimiz yıl Mart ayında yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden arkadaşının intikamını almak için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerindeki bir AVM'nin ikinci katındaki kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafeteryada arkadaşları ile birlikte oturan iş adamı Varol Bayrak'ın yanına yaklaşan Y.B., cebinden çıkardığı silahla bir el ateş ederek kaçtı. Yaralanan iş adamı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, Y.B. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Ayağından yaralanan iş adamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Saldırıyı gerçekleştirdikten kısa süre sonra Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Y.B.'nin, iş adamını geçtiğimiz yıl Mart ayında eski Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın oğlu T.P. tarafından kurşunlanarak öldürülen arkadaşı Talat Yavuz'un intikamını almak için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Mart ayında bir otelin restoranında yaşanan kavgada eski Belediye Başkanının oğlu T.P. birlikte eğlendikleri Varol Bayrak ile kavga etmiş, o sırada kavgayı ayırmaya çalışan Talat Yavuz kurşunların hedefi olmuştu. Silahlı saldırıda Talat Yavuz hayatını kaybederken, yaşanan olay otelin güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasındaAVM'de iş adamına yönelik silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde silahlı saldırgan Y.B.'nin kafeteryada defalarca keşif yaptığı, ardından da iş adamının yanına yaklaşıp cebinden çıkardığı silahla ateş ettikten sonra hızla kaçtığı görülüyor. Silahlı saldırı sonrası kafeteryada bulunan müşterilerin panik anı da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.AVM'de silahlı saldırı olayını gerçekleştiren Y.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.