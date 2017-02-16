16.02.2017 14:38:46

İş Adamı Akcan'dan referandumda 'Evet' diyeceğini açıkladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İşadamı Adnan Akcan 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandumda 'Evet' diyeceğini açıkladı.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İşadamı Adnan Akcan 16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandumda 'Evet' diyeceğini açıkladı.İşadamı Akcan, Türkiye'nin kazanması için istikrarın önemli olduğunu belirterek, ülkeye hizmet edecek her türlü reformun arkasında olduklarını dile getirdi. Akcan, "Yönetimdeki çift başlılığın ortadan kaldırılması istikrara hizmet edecektir. İstikrar olursa Türkiye kazanacak. Bizler hizmet edecek her türlü reformun arkasında olduğumuzu destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Biz bu değişikliği, refah seviyesinin yükselmesi, çalışanların da bu yükselmeden payını alabilmesi yönünden olumlu buluyoruz. Çalışanlar, kamu görevlileri, işsizler, gençler dünya mazlumları büyük Türkiye'den beklenti içerisinde. Gücümüzü kaybedecek etkenleri ortadan kaldırmak en önemli görevimizdir. Seçme ve seçilme yaşı 18'e indirilmesi olumludur. 15 Temmuz darbe girişimi, geçmişte siyasi çekişmeleri ve huzursuzlukları, ekonomik dengesizlikleri yaşayan ve tecrübe eden halkın istikrara ve refaha ihtiyacı vardır. Halkımızın bu yöndeki beklentisini ve iradesini hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısına uyarak ortaya koymuştur. Siyası istikrar için, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması ve güçlü Türkiye için milletimizin doğru karar vereceği kanaatiyle sayın cumhurbaşkanımızın yanında kararlılıkla duracağız" dedi.