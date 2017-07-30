31.07.2017 01:05:04

Irmağa giren genç, akıntıda kayboldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa giren genç, kayaya çarpıp akıntıda kayboldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için ırmağa giren 18 yaşındaki genç akıntıya kapılarak kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Beşkonak mevkisine arkadaşlarıyla gezmeye giden Altay Çiçek, yüzmek için Köprüçay Irmağı'na girdi. Irmakta başını kayaya çarptığı belirtilen Çiçek, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çiçek'in arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ırmak ve kenarında Çiçek'i bulabilmek için arama kurtarma çalışması yaptı.

Havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmalarına yarın devam edilecek.