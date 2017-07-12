12.07.2017 15:15:44

İrlandalı boksör davasında karar çıktı!

Aksaray'da tartıştığı onlarca esnafı tek başına döven ve o dönemde sosyal medyada da uzun süre konuşulan Kuveyt asıllı İrlandalı Mohammed Fadeldabbous'unn davasında karar verildi!

İrlandalı Mohammamed Fadeldabbous, turist olarak geldiği Aksaray'da su almak isterken su şişelerinin yere dökülmesiyle market sahibi ile tartışmış, tartışmanın büyümesi ile Aksaray esnafı olaya dahil olmuştu. Fadeldabbous'u dövmek isteyen esnaf ise şaşkına uğramıştı. Çünkü Fadeldabbous boksördü. Tek başına onlarca esnafı döven Fadeldabbous'un davasında karar çıktı.



BOKSÖR BERAAT ETTİ

Mahkeme, İrlandalı Mohammamed Fadeldabbous'un yumruklarına "meşru müdafa" diyerek ceza vermedi.

ESNAF HAPİS CEZASI ALDI



Sanık Esnaf Şenol Palan'ı ise "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı.