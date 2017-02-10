10.02.2017 11:33:57

İrfan Buz, taraftara güveniyor

TFF 1. Lig'in 20. haftasında yarın Vodafone Arena Stadı'nda Denizlispor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

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TFF 1. Lig'in 20. haftasında yarın Vodafone Arena Stadı'nda Denizlispor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.Antalya'da 10 gün süren bir kamp sürecinin ardından maçın oynanacağı İstanbul'a geçen sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren defans oyuncusu Murat Akça dışında eksik bulunmuyor.Zorlu Denizlispor müsabakası öncesinde İHA'ya açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, "Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlememiz için kesinlikle kazanmamız gereken bir müsabaka" dedi."Çıkıp Denizli karşısında aslanlar gibi mücadele edeceğiz"İstanbul'da Malatyalıların kendilerini yalnız bırakmayacağına inandığını kaydeden Buz, "Maçımız İnönü Stadı zemininin futbol oynamaya elverişsiz olması sebebiyle İstanbul'a alındı. Tabi keşke şartlar elverse ve biz de bu müsabakayı evimizde oynasaydık. Ama yapacak bir şey yok. Çıkıp Denizli karşısında aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Takım olarak Antalya'da bir kamp sürecimiz oldu ve kampın faydalı geçtiğine inanıyorum. Umarım bunu ilk maçımızda herkese gösteririz. Ben taraftarımıza güveniyorum. İstanbul'da yaşayan Malatyalılar bizi bu maçta yalnız bırakmayacaktır" diye konuştu."Yarışta olabilmemiz için öncelikle bizim kazanmamız gerekiyor"Buz, şampiyonluk yarışında kritik haftalara girildiğini de belirterek, "Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girildi. Artık bu saatten sonra daha dikkatli olan, daha az puan kaybeden takımlar ipi göğüsleyecektir. Bu takımlardan biri biz olmak istiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız. Bunun ilk ayağı da Denizli müsabakası. İnşallah bu maçtan en iyi sonuç olan galibiyeti alarak, kalan haftalara daha umutlu bakmak istiyoruz. Biz kendi maçlarımıza bakmalıyız. Rakiplerimiz ne yaparsa yapsın. Yarışta olabilmemiz için öncelikle bizim kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.