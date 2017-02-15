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İranlı ressamın '15 Temmuz' sergisi açıldı
16.02.2017 00:12:37

İranlı ressamın '15 Temmuz' sergisi açıldı

İranlı ressam Hemmatirad'ın 'Okçular Tepesi 15 Temmuz Kahramanları' isimli sergisi Ankara'da açıldı...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Keçiören Belediyesi Mevlana Kültür ve Spor Merkezi'nde Keçiören ve Pendik belediyelerinin desteğiyle açılan sergide konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, 15 Temmuz'un gelecek yıllarda da hatırlatılması gerektiğine dikkat çekerek "15 Temmuz'u Allah bu millete bir daha yaşatmasın. 15 Temmuz aynı zamanda bütün dünyaya Türk milletinin demokrasisine ve milli iradeye nasıl sahip çıkılacağını göstermesi bakımından da bir örnek oluşturdu." diye konuştu.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da açılan sergiyle 15 Temmuz'da gösterilen mücadele ruhunu yaşatmaya devam ettiklerini belirterek "Her şehidimizin ayrı bir hikayesi var, o hikayeleri bu eserlerde bulabilirsiniz." dedi.

"Çok sayıda gazimizin olduğu bir bölge"

Ressam Hemmatirad da resimlerini Ankara'da sergilemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hemmatirad, 15 Temmuz gecesinde yaşanan hikayelerden esinlenerek resmettiği eserlerinin sergilenmesinden dolayı huzurlu olduğu kadar, buruk da olduğunu ifade ederek "Allah, 15 Temmuz gibi bir günü ve geceyi bir daha bize yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Serginin, 15 Temmuz şehitlerini hatırlamak, gazilere de teşekkür mahiyetinde olması açısından önemli olduğunu belirten Hemmatirad, şöyle devam etti:

"17 Temmuz'dan itibaren birlikte çalıştığımız ve yürüdüğümüz Sayın Bilal Erdoğan'a çok teşekkür ederim çünkü projemizin mimarlarındandır. Bizlere büyük bir destek verdiler. Keçiören Belediyemiz, 15 Temmuz'da Türkiye'mizde en çok şehit verdiğimiz, çok sayıda gazimizin olduğu bir bölgedir. Sergimizde isterdim ki bütün şehitlerimizin hikayelerine yer verelim ama ne yazık ki sadece 65 hikayemize yer verebildik. Oysa 15 Temmuz'da 65 hikaye değil, o gece yüzlerce hikaye yaşandı."


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