27.01.2017 03:13:35

İranlı oyuncudan Trump boykotu

İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelere vize sınırlaması getirmesine tepki gösterdi...

En iyi yabancı film dalında Oscar aday gösterilen İranlı yönetmen Asgar Ferhadi'nin filmi ‘Satıcı'nın başrol oyuncusu Taraneh Alidoosti, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelere vize sınırlaması getirme planını protesto etmek amacıyla ödül törenine katılmayacağını açıkladı.

Ajanslarda yer alan bilgide; Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın İranlılara vize yasağının ırkçılık olduğunu belirten 33 yaşındaki Alidoosti, “Bu yasak kültürel etkinlikleri kapsasın ya da kapsamasın 2017 Akademi Ödülleri'ne protesto için katılmayacağım” dedi.

​ABD medyasında taslağı yayınlanan başkanlık yönergesine göre, yasak Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'i kapsıyor. Bu ülkelerden ABD'ye gitmek isteyen sığınmacıların yanında, turist vizesi ile ülkeye girmek isteyenlere de kısıtlama getirileceği iddia ediliyor.

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