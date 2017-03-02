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İranlı muhalif lider Kerrubi'nin danışmanına hapis cezası
03.03.2017 09:36:52

İranlı muhalif lider Kerrubi'nin danışmanına hapis cezası

İran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Kerrubi'nin başkanlığını yaptığı İtimad-i Milli Partisi'nin Kültür Danışmanı Nuri, Devrim Muhafızları Ordusu'nu eleştirdiği gerekçesiyle 3 ay hapse mahkum edildi

İran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider Mehdi Kerrubi'nin başkanlığını yaptığı İtimad-i Milli Partisi'nin Kültür Danışmanı Hüccetülislam Muhammed Nuri'nin, Devrim Muhafızları Ordusu'nu eleştirdiği gerekçesiyle 3 ay hapse mahkum edildiği bildirildi.

Ev hapsindeki muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'ye yakınlığıyla bilinen "Kaleme" adlı internet sitesinin haberine göre, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde İslami İrşad ve Kültür Bakanlığında üst düzey görevlerde bulunan Nuri, 3 ay hapse mahkum edildi.

Muhammed Nuri'nin bir süre önce yaptığı bir konuşmada, Devrim Muhafızları'nı sorumlulukları dışındaki alanlara müdahale etmekle eleştirdiği belirtildi.

Öte yandan Kaleme'ye konuşan Nuri, daha önce de 3 kez yargılandığını belirterek, din adamı kimliği nedeniyle yargılandığı Özel Ruhaniyet Mahkemesi'ni "Devrim Muhafızları istihbaratının taleplerini uygulayan bir yönetim" şeklinde nitelendirdi.

İran'daki reformist partilerden İtimad-i Milli Partisi, muhafazakar lider Mahmud Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanı olduğu 2005 yılındaki seçimler sonrası Kerrubi tarafından kuruldu. 2009 yılında Kerrubi'nin de aday olduğu ve Ahmedinejad'ın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığının iddia edilmesinden sonra çıkan olaylarda göstericilere yapılan işkence ve tecavüz olaylarını ifşa etmesi sonrası parti ve partiye bağlı İtimad-i Milli Gazetesi kapatıldı. Parti, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin göreve geldiği 2013'te faaliyetlerine yeniden başladı.

Seçimlerden sonra çıkan olayları yönlendirmekle suçlanan Kerrubi ile diğer cumhurbaşkanı adayı Mir Hüseyin Musevi de 2011'den bu yana ev hapsinde tutuluyor.


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