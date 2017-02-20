20.02.2017 19:41:59

İran ve Irak Kerkük için el sıkıştı

Bağdat yönetimi, Erbil'in de hak iddia ettiği Kerkük'ün petrolleri için İran'la bir anlaşma imzaladı.

Irak ve İran, statüsü hâlâ tartışmalı olan Kerkük'ün petrolleri konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı. Irak Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, mutabakat çerçevesinde Kerkük'ten çıkan ham petrolü İran üzerinden taşıyacak bir boru hattının olası inşası gözden geçirilecek.



İki ülkenin petrol bakanlarının Bağdat'ta imza attığı anlaşmada, ortak petrol sahaları konusundaki ihtilafların aşılması ve Irak'ın ham petrolünün İran'daki Abadan rafinerisine taşınma olasılığını ele alması için ortak bir komisyon kurulması çağrısı da yer alıyor.