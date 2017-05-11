11.05.2017 17:51:01

İran uyruklu şahsın üzerinden 5,73 gram eroin ele geçirildi

Eskişehir otogarında İran uyruklu bir şüphelinin üzerinden 5,73 gram eroin ele geçirildi.

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Eskişehir otogarında İran uyruklu bir şüphelinin üzerinden 5,73 gram eroin ele geçirildi.Alınan bilgiye göre polis ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde hareketlerinden şüphelenilen İran uyruklu B. G.'in üzerini aradı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan aramada 5,73 gram eroin maddesi elde edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli B.G., Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.