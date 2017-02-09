09.02.2017 14:22:18

İran uyruklu bir kişiden tırnakçılık yöntemiyle 3 bin 200 lira para çalan yine İran uyruklu şahıslar yakalandı

Güngören'de İran uyruklu 2 şahıs, Türkiye'de hangi tür paraların kullanıldığını sorma bahanesiyle yanına yaklaştıkları İran uyruklu bir kişinin cebinden çıkarttığı 3 bin 200 doları, 'tırnakçılık' yöntemiyle çaldı. Polis tarafından gözaltına alınan erkek şahsı görmek için çocuklarıyla beraber şubeye gelen eşi de, yakayı ele verdi.

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Güngören'de İran uyruklu 2 şahıs, Türkiye'de hangi tür paraların kullanıldığını sorma bahanesiyle yanına yaklaştıkları İran uyruklu bir kişinin cebinden çıkarttığı 3 bin 200 doları, "tırnakçılık" yöntemiyle çaldı. Polis tarafından gözaltına alınan erkek şahsı görmek için çocuklarıyla beraber şubeye gelen eşi de, yakayı ele verdi.Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 12.15 sıralarında Güngören Merter Poyraz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmek için sokak üzerinde yürüyen İran uyruklu Arash P'nin (35) yanına Arapça ve Farsça konuşan 1'i kadın 2 şahıs yaklaştı. Bir süre sonra Arash P.'nin yanına gelen şahıslar, ona Türkiye'de hangi paraların kullanıldığını sordu. Bunun üzerine Arash P.'de cebinden 5 bin 100 dolar çıkartarak şahıslara gösterdi. Şahıslardan erkek olan dolarları onun elinden alarak inceledi. Ancak Arash P., duruma tepki göstererek şahsın elinden paraları geri aldı. Şahıs parayı geri verirken tırnakçılık yöntemiyle 3 bin 200 lira çaldı. Ardından şahıslar sokak üzerinden uzaklaştı.Tırnakçılık yöntemiyle 3 bin 200 doları çaldılarŞahısların arkasına bakarak uzaklaşmaları sonrasından durumdan şüphelenen Arash P., cebinde paraları kontrol etti. Yaptığı kontrollerin ardından Arash P., 3 bin 200 dolarının eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine Arash P., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemenin ardından polis, olaya karışan şahısların bir otomobile bindiğini belirledi. Çalışmalar sonucunda ise şahısların İran uyruklu Mojtaba Nikobakht (35) ve eşi Maryam S. F. (35) olduklarını tespit etti. Şahısların bindiği otomobilin bulunmasının ardından şahıslardan Nikobakht, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Gözaltındaki eşini görmeye gelince yakayı ele verdiŞubedeki işlemleri devam ettiği esnada şüphelinin eşi Maryam S. F., 2 çocuğuyla beraber kocasını görmek için şubeye geldi. Polis ekipleriyle görüşerek kocasını görmeye çalışan kadını o esnada içeride bulunan mağdur Arash P., fark etti. Arash P., polis ekiplerine gözaltına alınan şahsın yanında Maryam S. F.'nin de olduğu söyleyince kocasını görmeye gelen kadın gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şubeden adliyeye sevk edilen Mojtaba Nikobakht, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi. Şahsın eşi Maryam S. F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.