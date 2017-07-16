16.07.2017 10:49:02

İran Türkiye’ye kazandıracak

İran; Güney Pars sahasın daki doğalgazı çıkarmak için Fransa ve Çin'le anlaştı. Uzmanlar, dünyanın ikinci büyük doğalgaz rezervine sahip İran'a yönelen bu yatırımcı ilgisinin Türkiye'ye de kazandıracağını söylüyor.

İran'ın dünyanın en büyük doğalgaz kaynağına sahip Güney Pars sahasının geliştirilmesi konusunda Fransa ve Çin ile yapılan anlaşmalar ekonomik olarak entegre sürecini hızlandırırken, uzmanlar Türkiye'nin İran ile olan ilişkilerini doğru kullanması halinde kazanca dönüşeceğini belirtti.

BANKACILIK SORUNU AŞILSA

İran'ın sağladığı vergi indirimleri ve teşviklerle yatırım projelerinin ekonomik avantaj sağladığını hatırlatan uzmanlar, İran'daki yatırımların kredilendirilmesine ilişkin bankacılık sektörünün içerisinde bulunduğu zorlukların aşılmasıyla Avrupalı şirketlerin İran pazarına çok hızlı bir şekilde gireceğine dikkat çekti.

200 MİLYARLIK ENERJİ

Avrupa'da bu hazırlıkların yapılmasının ilk işaretinin de Güney Pars sahasına ilişkin 4.8 milyar dolarlık Total anlaşması ile geldiği kaydedildi. Bundan sonra İran'daki yatırımlarda özellikle Fransız ve Alman şirketlerini öncü konumda olabileceğine işaret eden uzmanlar, “Komşumuzla yakın ticari işbirliği potansiyeli mevcut. Bekleyiş sürecindeyiz” diyor.

50 milyarlık enerji altyapısı yatırımı olacak

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, “50 milyar dolarlık hedefte aslan payını enerji yatırımları altyapısı alabilir. Burada Türk firmalar için çok ciddi fırsatlar söz konusu. Sadece 5 yeni rafineri projesi için 14 milyar dolar civarında bir yatırım yapacaklar” değerlendirmesinde bulundu.