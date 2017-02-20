20.02.2017 18:19:16

İran: Türkiye’ye karşı sabrımızın bir sınırı var

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu gün düzenlenen basın toplantısında konuştu.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Yarı resmi haber ajansı Tesnim'in aktardığına göre bu toplantıda Bakan Behram Kasımi, Türkiye'yi eleştirdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İran'ı mezhepçilikle eleştirdiği sözlerine tepki gösteren Kasımi, "Bu her işe karışan illegal ve gayrımeşru terörist grupları destekleyen gerilimi arttıranlar oynadıkları kanlı oyunların sorumluluğundan kaçamayacaklar. İran, bölgesel politikaları her ülkenin ve komşularının istikararını korumak için politika yapar ve yapacaktır" dedi.



Kasımi şunları söyledi:

"Herhangi bir ahlaksızlık ya da karşılık verme konusunda ilk adımı atan olmayacağız ama olgun bir şekilde davranmayan kişiler İran'ın da sabrının bir sınırı olduğunu bilmelidir.



Türkiye bizim önemli komşularımızdandır ve özellikle darbe girişiminden sonra bizden birçok yardım görmüştür ama bu ülkenin içinde bulunduğu olumsuz durum, onların anormal davranışlar sergilemesine neden oldu ve bu davranışların büyük bir kısmı öfke ve içinde bulunulan sorunlar sebebiyle sergilenen davranışlardır ve iç ve dış sorunlardan kaynaklanmaktadır. Biz bu tip söylemlerin devam etmesini istemiyoruz. Biz sabrediyoruz ama bizim sabrımızın da bir sınırı var. Daha akıllı ve bilinçli davranmalarını ve bu tip davranışları tekrarlamamalarını umut ediyoruz ama eğer tekrarlanırsa biz kesinlikle sessiz kalmayacağız.”