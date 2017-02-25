25.02.2017 15:32:48

İran Kazakistan'dan uranyum almak istiyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Kazakistan'dan ülkenin sivil nükleer programının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan 950 ton öğütülmüş uranyum almak istediklerini duyurdu

İran'ın, Kazakistan'dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gözetiminde nükleer tesislerde yakıt olarak kullanılan 950 ton öğütülmüş uranyum oksit (sarı kek) teslim alacağı bildirildi.

İran Öğrenci Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran'ın üç yıl içinde sivil nükleer programını geliştirmek için ihtiyaç duyduğu "sarı kek" adı verilen nükleer maddeyi Kazakistan'dan almak istediğini belirtti.

Salihi, söz konusu talebin Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarını denetleme amacıyla kurulan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonuna iletildiğini belirtti. ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın oluşturduğu komisyonda İngiltere dışında 5 ülkenin onayının alındığını aktaran Salihi, İngiltere'nin kararını açıklamasını beklediklerini ifade etti.

"650 ton iki parça halinde iki yıl içinde, 300 tonluk kısım ise üçüncü yılda İran'a teslim edilecek." ifadelerini kullanan Salihi, ithal edilen öğütülmüş uranyumun, UF6 gazına (uranyum heksaflorid) dönüştürüleceğini söyledi.

İran ile P5+1 ülkeleri arasında 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanan nükleer anlaşma uyarınca Tahran yönetimi, nükleer programını geliştirme çabalarının bir parçası olarak uranyumu yüzde 3,67 seviyesinin üzerinde zenginleştiremiyor. İran daha önce de Rusya'ya yaklaşık 11 ton düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum göndermiş, bunun karşılığında da Rusya'dan Aralık 2015'te 197 ton "sarı kek" almıştı. İran, 7 Şubat'ta yine Rusya'dan 149 ton sarı kek ithal etmişti.

Uranyum filizinin saflaştırılmasıyla ulaşılan ve "sarı kek" olarak adlandırılan öğütülmüş uranyum oksit, nükleer tesislerde yakıt olarak kullanılıyor.