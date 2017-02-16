16.02.2017 11:53:20

'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'

Karagül, 'İran Batı'nın “İslam İç Savaşı' tezine hazırlık yapıyor.' dedi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

MERVE KURBAN ARSLAN

Yenişafak Yazarı İbrahim Karagül, bugünkü köşe yazısında İran'a dair eleştirilerde bulundu.

Karagül, İran'ın Batı'nın “İslam İç Savaşı" tezine hazırlık yaptığını söyledi.

Karagül'ün yazısından ilgili kısım şöyle;

"İran'ın bütün Arap dünyasını hedef alan, gizlemeye ihtiyaç duymadığı, doğrudan Mekke'yi ele geçirmeye ayarlı bir macerası söz konusu. Yemen üzerinden Cidde'ye, ülkenin başkenti Riyad'a gönderilen İran füzeleri Tahran'ın niyetlerini açık etmiştir.

Gözdağı vermektedir, tehdit etmektedir, Batı'nın yıllardır projelendirdiği “İslam iç savaşı" tezine ön hazırlık yapmakta, bölgeyi böyle bir iç çatışmaya sürüklemekte, 21. yüzyılın en büyük istila planlarında bölge dışı ülkelerle ortaklık kurmaktadır.

İran, Yemen'den S. Arabistan'ı, Suriye'den de Türkiye'yi vurmuştur.. Suriye'de, Türkiye'ye yakın bütün örgütleri hedef almış, PKK-PYD ile ortaklık kurmuş, Türkiye'yi çevrelemeye ayarlı terör koridorunun en büyük destekçilerinden olmuştur. PKK'ya silah ve para vermiş, strateji önermiş, Suriye savaşında bütün kartlarını Türkiye'yi hırpalamaya, durdurmaya ayarlamıştır."

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