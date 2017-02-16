16.02.2017 10:14:05

İran'ın “Kudüs gücü” komutanı Kasım Süleymani Moskova'da

İran Devrim Muhafızları'nın ülke dışındaki operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Moskova'ya gitti. İran'ın Ortadoğu politikalarında en önemli isim olan Süleymani, BM tarafından uluslararası seyahat yasağı konulmasına rağmen seyahatlerini sürdürüyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Suriye'nin en büyük kentlerinden Halep'in Esed rejiminin eline geçmesine sebep olan ve binlerce sivili katleden İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani Moskova'ya gitti.

Üst düzey Rus yetkililerle görüşmek üzere Moskova'ya giden Süleymani'nin birkaç günlüğüne Rusya'da kalmayı planlandığını açıklandı. Ziyaretin amacının öncelikli olarak silah ihaleleri ve ekonomik bağların güçlendirilmesi olduğu belirtildi.

Süleymani'nin Aralık 2015 ve Nisan 2016'da gerçekleştirdiği ziyaretleri sonrasında Moskova'ya yaptığı üçüncü gezi.

Kasım Süleymani, İran'ın Ortadoğu politikalarının şekillenmesinde en önemli aktörlerden biri. İranlı generalin Esed rejimini desteklemek için İran'ın Suriye'deki vekâleten savaşının arkasındaki beyni olarak düşünülüyor. İran, Suriye'de Rusya ile birlikte önemli bir müttefik.

YASAĞA RAĞMEN SEYAHAT EDİYOR

Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında hakkında uluslararası seyahat yasağı koyulan Kasım Süleymani'nin buna rağmen Suriye ve Irak'taki bir çok noktada İran'ın askeri operasyonlarını yönettiği belirtiliyor.

Süleymani, İran'ın Irak ve Suriye'de her türlü politikasını formüle eden ve hayata geçiren kişi. Kasım Süleymani arada hiçbir kişi ya da birim olmadan, doğrudan doğruya İran devlet örgütlenmesinin en tepesinde bulunan dini lider Hamaney'e bağlı.

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