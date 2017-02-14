14.02.2017 17:14:07

İran'ın hac ziyareti 'kan parasına' endekslendi

İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Emiri, Suudi Arabistan'ın hacı adaylarının güvenliğini sağlaması ve Mina'daki izdihamda hayatını kaybeden hacılara 'kan parası' ödemesi halinde İranlı vatandaşların bu yıl hacca gönderileceğini duyurdu.

İran İslami İrşad ve Kültür Bakanı Rıza Salihi Emiri, Suudi Arabistan'ın hacı adaylarının güvenliğini sağlaması ve 2015'teki hac organizasyonu sırasında Mina'daki izdihamda hayatını kaybeden hacılara "kan parası" ödemesi halinde İranlı vatandaşların bu yıl hacca gönderileceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Emiri, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan'la hac konusunda yaşanan anlaşmazlığa da değindi.

Emiri, 2015'teki hac organizasyonu sırasında Mina'daki izdihamda hayatını kaybedenler için Suudi Arabistan'ın tazminat ve kan parası ödemesi gerektiğini belirterek, "Suudi Arabistan, hacıların güvenliğini, onurunu ve izzetini koruma konusunda asgari şartlarımızı sağlar ve Mina'daki şehitlere kan parası öderse bu yıl vatandaşlarımızı hacca göndereceğiz." dedi.

GEÇEN SENE HACCA GİDEMEDİLER

Kutsal topraklarda iki yıl önceki hac ibadetinde Mina'da şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamda Suudi Arabistanlı yetkililere göre, 769 kişi hayatını kaybetmişti. Tahran ise hayatını kaybedenlerden 464'ünün İran vatandaşı olduğunu açıklamış ve Riyad yönetimini hacıların güvenliğini sağlayamamakla suçlamıştı. İki ülke arasında geçen sene hac organizasyonu konusunda uzun süren görüşmelerde anlaşma sağlanamamış, İran vatandaşlarının hacca gitmesine izin vermemişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Hac ve Ziyaret İşleri Temsilcisi Ali Gazi Asker, geçen ay yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın daveti üzerine hac ziyaretiyle ilgili sorunları görüşmek için İran'dan bir heyetin bu ülkeye gideceğini belirterek, "Bizim için koşullar uygun oluncaya kadar hac ziyaretinde bulunmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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