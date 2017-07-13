13.07.2017 14:29:04

İran'dan Türk enerji şirketlerine davet!

İran'ın Petrol Bakan Yardımcısı Emir Hüseyin Zemani, İran'ın petrol ve doğalgaz bakımından zengin rezervlere sahip olduğunu ve bir yıldan kısa sürede 8-10 milyar dolarlık yeni enerji anlaşmaları imzalayacaklarını belirterek, Türk şirketlerini ülkesinde yatırım yapmaya çağırdı.

Zemani, 22. Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı açıklamada, İran'ın Türkiye ile uzun dönemli petrol taşıma anlaşması olduğunu ve söz konusu anlaşmanın sorunsuz devam ettiğini söyledi.

İran ile Türkiye'nin ilişkilerinde pek çok ortak zemin bulunduğuna işaret eden Zemani, her iki ülkenin uygun projeler üzerinde birlikte çalışabileceğini dile getirdi.

Kongrede ve sonrasında enerji şirketleriyle görüşmelerinin devam edeceğini belirten Zemani, "Türk şirketlerini, İran'daki petrol arama ve çıkarma faaliyetlerinde yer almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE YENİ ANLAŞMALARIN YAPILDIĞINI DUYACAKSINIZ

Zemani, İran'ın zengin hidrokarbon kaynaklarını yeterince kullanamadığını ve ülkedeki rezervlere göre petrol ve doğalgaz üretiminin çok düşük seviyelerde bulunduğunu söyledi.

İran'da enerji üretim maliyetinin çok düşük olduğunu belirten Zemani, "Nükleer anlaşmadan sonra şartların normale dönmesiyle uluslararası petrol şirketleriyle görüşmeye başladık. Birçok uluslararası şirketle çeşitli projeler üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor. Son olarak, Total ile 18 aydır süren görüşmelerimiz bir anlaşmayla sonuçlandı. Diğer şirketlerle de çok kısa bir zaman dilimi içinde sonuçlanacak benzer görüşmelerimiz var. İran gelecek 10-11 ay içinde 8 ila 10 milyar dolarlık enerji anlaşmaları imzalayacak. Birkaç hafta içinde yeni anlaşmaların yapıldığını duyacaksınız" dedi.

İRAN'IN DOĞALGAZ ÜRETİMİ 56 MİLYON METREKÜP ARTACAK

Zemani, Fransız petrol şirketi Total ile yapılan anlaşmanın bölgenin en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'ın 11. fazının geliştirilmesine yönelik olduğunu ifade ederek, "Proje 3 yıl içinde tamamlandığında, İran'ın doğalgaz üretimi yaklaşık 56 milyon metreküp artacak" diye konuştu.

İki aşamalı anlaşmanın 20 yıl geçerli olacağını bildiren Zemani, projenin ilk ayağında yapılacak doğrudan yatırımların yaklaşık 4.8 milyar doları bulacağını kaydetti.

Zemani, söz konusu anlaşmanın teknoloji transferini de içerdiğini belirterek, diğer şirketlerle devam eden görüşmelerde teknoloji transferinin önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

Söz konusu anlaşmaya ilişkin geçen hafta Total tarafından yapılan açıklamda, anlaşmanın 20 yıl geçerli olacağı ve projenin operatörünün yüzde 50.1 hisseyle Total olacağı ifade edilmişti.

Güney Pars sahasının 11. fazının geliştirilmesi projesinde, Çinli CNPC şirketinin yüzde 30, İranlı Petropars'ın ise yüzde 19.9 hissesi bulunuyor.

Öte yandan, dün İran meclisinde Total anlaşmasının askıya alınması için meclise önerge verilmişti.