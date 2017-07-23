23.07.2017 17:16:46

İran’dan Trump’a cevap: Mahkumları bırakın

İran, ABD Başkanı Trump’ın bu ülkedeki üç vatandaşının serbest bırakılması talebini yanıtsız bırakırken, ABD’de tutuklu İranlıların serbest bırakılmasını istedi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, “ABD İranlı mahkumları bir an önce serbest bırakmalıdır” açıklamasını yaptı.



Trump, ajanlık suçlamasıyla gözaltında tutulan Siamak Namazi ve babası Baker'in, aynı zamanda İran'da yaklaşık on yıldır kayıp olan eski güvenlik subayı Robert Levinson'ın ABD'ye teslim edilmesi için İran'ı zorlamıştı. ABD başkanı, bu üç kişinin teslim edilmemesi durumunda İran'ın ciddi sonuçlarla yüz yüze geleceği konusunda uyarmıştı.



Kasımi yaptığı açıklamada İran yargısının bağımsızlığını vurgularken, Amerikalı yetkililerin ve kurumların devletinin hukuku ve yasaları açısından bir bağlayıcılığı olmadığını belirtti. Ayrıca Levinson'ın İran'ı yıllar önce terk ettiğini ve şu anda nerede olduğuna dair bir bilgileri olmadığını ekledi. Kasımi, "Beyaz Saray'ın artık alıştığımız türden olan bu açıklamaları ve talepleri İran'ın içişlerine müdahale amacını taşımaktadır ve tarafımızca reddedilmiştir" diyerek açıklamasını sonlandırdı.