03.02.2017 09:40:09

İran'dan Trump'a cevap geldi

İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Trump'ın balistik füze denemesi karşısında sarf ettiği sözlere cevap geldi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Rudaw'ın aktardığı habere göre İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Ali Ekber Velayeti şunları söyledi:



“ABD'nin Afganistan, Irak ve Suriye'de nasıl başarısız olduğunu o şahsa anlatsınlar. NBu, ABD'den bilgisiz bir şahıstan İran'a yöneltilen ilk tehdit değil. Bu tür açıklamaları ciddiye almıyoruz. İran'ın, kendini korumak adına atacağı adımlar için kimseden izin almaya ihtiyacı yok” ifadesini kullandı.



"BU TARZI GÜVENİLİRLİĞİNİ YİTİRMESİNE SEBEP OLACAK"



Velayeti, ABD Başkanı Trump'ın zaman içerisinde, bu tür saldırgan sözlerinin sadece güvenirliğini yitirmesine neden olduğunu anlayacağını söyledi.



NE OLMUŞTU?



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn İran'ın balistik füze denemesi hakkında yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle İran'ı resmen uyarıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



ABD Başkanı Trump, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada İran'ı hedef aldı ve şunları söyledi:



"İran, balistik füze fırlatma konusunda resmi olarak uyarılmıştı. ABD'nin kendileriyle yaptığı o korkunç anlaşma için minnettar olmalılar. İran, ABD gelip 150 milyar dolarlık anlaşmayla can simidini atana kadar son demlerini yaşıyordu, çökmeye yakındı."



İKİNCİ TEHDİT



Bu olaylar sonrasında basın mensuplarının sorulaırnı yanıtlayan Trump İran'a askeri müdahaleyi düşünüyor musunuz? şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: "Masadaki her seçeneği değerlendiriyoruz."

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