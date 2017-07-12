12.07.2017 15:31:46

İran'dan Pakistan'a atılan 'rokete' ilişkin açıklama!

'Bazen, İran ve Pakistan sınırında çatışmaların yaşandığını vurgulayabilirim' diyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, roket atılması olayını yalanlamadı.

Tahran hükümetine yakınlığıyla bilinen İran İşçi Haber Ajansın'a (ILNA) konuşan Kasımi, "İran tarafından Pakistan topraklarına roket fırlatıldığı konusunu teyit ediyor musunuz?" sorusuna, "Bazen, İran ve Pakistan sınırında çatışmaların yaşandığını vurgulayabilirim. Yakın zamanda Pakistan tarafıyla ortak bir komisyon kuracağız" cevabını verdi.

İRAN'DAN PAKİSTAN'A HEYET

İLNA muhabirinin, 10 İran askerinin öldürüldüğü Mircave olayının ardından, İran'dan Pakistan'a üst düzey bir heyetin gittiğini hatırlatarak, Pakistan tarafından da roket fırlatma olayının ardından benzer hamle gelip gelmediği sorusuna cevaben, Kasımi, iki olayın birbirinden farklı olduğunu söyledi.

Kasımi, "Mircave olayının ardından, şartlar hızlı hareket etmemizi gerektirecek yöndeydi. Ancak bu olayda kesinlikle böyle bir adım atmayı gerektirecek bir durum söz konusu değil" dedi.



NELER YAŞANDI?

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, Pakistan tarafındaki Belucistan topraklarında yer alan Paroom bölgesine geçen hafta sonu İran tarafından üç roket fırlatıldı.

Pakistan'ın "The Nation" gazetesinin bir bölge yetkilisine dayandırdığı habere göre, roketlerin herhangi bir can kaybına yol açmadığını, ancak bölge halkında korkuya neden olduğu belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, nisan ayında, Pakistan sınırındaki Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Mircave'de kurulan pusuda 10 askerin öldürülmesiyle ilgili İslamabad'ı sorumluluk almaya çağırmıştı.

İran'da "Sünni halkın haklarını koruduğu" iddiasıyla 2003'ten bu yana ülkede birçok kez sivil ve askeri hedefe saldırı düzenleyen "Cundullah" adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi, 2010'da yakalanıp idam edilmişti. Cundullah örgütü, 2012'de ismini "Ceyşu'l Adl" olarak değiştirmişti.

Pakistan sınırındaki Sistan-Belucistan bölgesinde zaman zaman İranlı güvenlik güçleriyle çatışan örgüt, sınır muhafızlarını kaçırma girişimlerinde de bulunmuştu. Örgütün, yabancı istihbarat servislerince desteklendiğini iddia eden İran, Pakistan yönetimini de sınır güvenliğini sağlayamamakla suçluyor.