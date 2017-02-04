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İran'dan füze tatbikatı
04.02.2017 18:04:12

İran'dan füze tatbikatı

Yeni ABD yönetimi ile İran arasında gerginliğin olduğu dönemde İran Devrim Muhafızları Ordusu, çeşitli tür ve menzile sahip füze ve radar sistemlerini deneyeceği hava savunma tatbikatını başlattı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Al Jazeera'nın aktardığı habere göre Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından "Velayet Savunucuları" adlı icra edilen tatbikat, ülkenin orta kesiminde yer alan Simnan eyaletinde 35 bin kilometrekarelik bir alanda yapılıyor.

Devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada, 5 günlük hazırlık aşaması sonrası yapılan tatbikatta, ağırlıklı olarak çeşitli menzillerdeki yerli radar ve füze sistemleri ile elektronik harp sistemlerin test edileceği belirtildi.

Tatbikatın, Tahran-Washington ilişkilerinin gerildiği döneme denk gelmesi dikkat çekti.

ABD yönetimi İran'ın son günlerde yaptığı füze denemesini gerekçe göstererek bazı İranlı şirket ve kişiler hakkında yaptırım kararı almıştı. Tahran da olaya misilleme olarak teröre destek veren bazı ABD'li şirket ve kişilere ambargo uygulayacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Japonya'da yaptığı açıklamada "İran söz konusuysa, bu, dünyada terörizmin tek büyük devlet sponsorudur. Görmezden gelmenin faydası yok, reddetmenin faydası yok.. İran'ın, ABD'ye ve uluslararası topluma karşı düşmanca ve savaşçı eylemlerine göz yumma günleri artık geride kaldı" dedi.

NELER YAŞANDI?

Trump'ın göreve başlamasından sadece bir dakika sonra Beyaz Saray'ın internet sitesinde İran'ın olası füze tehdidine karşı modern füze savunma sistemi geliştirileceği belirtildi.

30 Ocak'ta ise ABD basınına bilgi veren yetkililer, İran'ın orta menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini ve başarı elde edemediğini iddia etti.

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamayla balistik füze denemesi yaptıklarını doğruladı.

İran söz konusu denemenin nihai nükleer anlaşmayı ihlal etmediğini söylese de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn dün yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle İran'ı resmen uyarıyoruz" dedi.

Trump 3 Şubat'ta Twitter'dna yaptığı açıklamada "İran ateşle oynuyor. Başkan Obama'nın 'kibarlığını' takdir etmediler. Ben Obama gibi kibar olmayacağım!" dedi.

Tam 20 dakika sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, yine Twitter'dan cevap vererek şunları söyledi:

"İran, güvenliğini halkına dayandırdığı için tehditlerden etkilenmez. Hiçbir zaman bir savaş yaratmayacağız ama sadece kendi savunma araçlarımıza güveniriz."

"Silahlarımızı meşru müdafaa haricinde hiç kimseye karşı kullanmayacağız. Bakalım bize bu suçlamaları yöneltenler de aynı açıklamayı yapabilir mi?"

4 Şubat: ABD Hazine Bakanlığı, hafta içinde balistik füze denemesi yapan İran'a yönelik yeni yaptırımları devreye soktu. Trump yönetimi İran ile ilgili bazıları Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Çin'de olmak üzere 12 kurum ile 13 bireye ekonomik yaptrım uygulama kararı aldı. Yaptırım kararı alınan şirketler arasında İran Devrim Muhafızları ile bağlantısı olduğu iddia edilen Lübnan'daki 4 adet şirket de bulunuyor.

Ardında İran Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. "Bu yaptırımlar ABD'nin verdiği  sözlerle ve İran ile P5+1 ülkeleri arasında yapılan nükleer anlaşmayı onaylayan  BMGK'nın (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) 2231 sayılı kararına uymuyor" denilen açıklamada, ABD yaptırımlarına karşılık olarak "bölgedeki terör gruplarına yardım eden' bazı ABD'li şirket ve kişilere yasal kısıtlamalar uygulayacak" notu düşüldü.

Japonya'da temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı James Mattis, 'terörizmin en büyük sponsorunun' İran olduğunu ileri sürdü.

 



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