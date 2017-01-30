30.01.2017 23:27:37

İran'dan bir füze atağı daha

ABD yönetiminin, İran'ın balistik füze denemesi yaptığını öne sürdü...

Ajanslarda yer alan habere göre; ABD, İran'ın orta menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Fox News televizyonuna konuşan kimliği açıklanmayan bir ABD yetkilisi, denemenin geçtiğimiz Pazar günü, başkent Tahran'a 225 kilometre mesafedeki Semnan şehri yakınlarında gerçekleştirildiğini belirtti. Füzenin yaklaşık 966 kilometre uçtuktan sonra havada patladığı iddia edildi.

Birleşmiş Milletler'in 2015'te kabul ettiği 2231 sayılı kararla İran'a bu tür denemeleri yapmama çağrısında bulunduğunu hatırlatan Fox News, "Buna rağmen bu İran'ın geçtiğimiz temmuz ayından beri gerçekleştirdiği en az ikinci denemedir" dedi.

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