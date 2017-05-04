05.05.2017 00:10:14

İran'dan Arabistan Prensi Bin Selman'a tepki

İran, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, Suudi Arabistan İkinci Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman'ın İran'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan ve BM Genel Sekreterliği ile BMGK'ya gönderilen mektupta, Savunma Bakanı Bin Selman'ın İran aleyhinde sarf ettiği sözler dolayısıyla şikayetçi oldu.

Mektupta, Bin Selman'ın, "Savaşın Suudi Arabistan'a ulaşmasını beklemeden İran'ın sınırları içerisinde gerçekleşmesi için çalışacağız." sözlerine atıfta bulunarak, bunun alenen İran'ı tehdit anlamına geldiği ileri sürüldü.

Arabistan'ın, geçen hafta Pakistan sınırında 9 İranlı askerin ölümüyle sonuçlanan saldırının da sorumlusu olduğu iddia edilen mektupta, Bin Selman'ın İran'a yönelik "mesnetsiz ithamlarda" bulunduğu savunuldu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de dün yaptığı basın açıklamasında, Bin Selman'ın İran'a yönelik sözlerine tepki göstermiş, Arabistan İkinci Veliah Presi'nin sözlerinin bölgede terörizmin yayılmasına katkı sağladığını ifade etmişti.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Pazartesi günü üniversite öğretim üyelerine yönelik yaptığı konuşmasında, Arabistan ile İran ilişkilerinin kırılma noktasının geçen yıl Tahran ve Meşhed kentlerindeki Arabistan elçiliklerine yönelik saldırı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Emin olun ki eğer bu ahmaklık ve bana göre tarihi ihanet olan saldırı olayı olmasaydı, bugün şartlar çok farklı olacaktı." ifadesini kullanmıştı.