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28.12.2016 16:29:47
İran'da kabristanda yaşayan yoksullar
İran'da kabristanda yaşayan yoksullar
İran'da kabristanda yaşayan yoksullar
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Japonya 6.3 büyüklüğünde deprem
Pasifik Okyanusu'nda yer alan ülkenin doğu kıyılarının 6.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
28.12.2016 16:32:57
Doğu Akdeniz'de çok kuvvetli kar uyarısı
Hatay, Mersin ve Adana için çok kuvvetli yağmur, iç kesimler için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
28.12.2016 16:28:30
’Gaming İstanbul’ geri dönüyor
Dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul, 2-5 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde bir kez daha ziyaretçilerle buluşacak.
28.12.2016 16:17:52
Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara’da gözaltına alınan Aysel Tuğluk, adliyeye gönderildi.
28.12.2016 16:01:50
Hükümlüler kamu yararı için çalışacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik kapsamında 300 hükümlünün belediye bünyesinde çalıştırılmasını öngören protokol imzalandı.
28.12.2016 16:01:48
Edirne'de 120 yabancı kaçak yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 120 yabancı uyruklu yakalandı.
28.12.2016 15:52:09
Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı
Konut Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,47 artışla 222,43 seviyesinde gerçekleşti.
28.12.2016 15:49:15
TİMETÜRK
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TİMETÜRK
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HABERLERİ
İstanbul'da banka soygunu !
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Doğu Akdeniz'de yoğun kar ve çok kuvvetli yağmur uyar
Başakşehir'de silahlı banka soygunu
Kahramanmaraş'a 5 milyon 500 bin Nefes Kredisi
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