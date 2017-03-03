03.03.2017 17:17:52
İran'da elektrik santralinde patlama: 9 yaralı
İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletine bağlı Aliabad kentindeki elektrik santralinde meydana gelen patlama sonucu 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Aliabad Valisi Ahmed Münferid, kentteki elektrik santralinin gaz basınç biriminde patlama meydana geldiğini belirtti.
Patlama sebebiyle 9 kişinin yaralandığını aktaran Münferid, yaralılardan 5'inin ayakta tedavi edildiğini 4'ünün ise hastaneye sevk edildiğini ifade etti.
Vali Münferid, nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonucu çıkan yangının da söndürüldüğünü aktardı.