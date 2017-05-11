11.05.2017 13:37:17

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

Cumhurbaşkanı adaylarından Tahran Belediye Başkanı Galibaf'ı destekleyen Kadın Platformu tarafından düzenlenen mitingde salonu dolduran halkın bir kısmının mitingden habersiz olduğu ortaya çıktı

İran'da cumhurbaşkanı adaylarından Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ı destekleyen Kadın Platformu tarafından düzenlenen mitingde salonun "kandırmaca" sonucu doldurulduğu ortaya çıktı.

Başkent Tahran'daki Heftatir Spor Salonu'nda düzenlenen program için belediyeye bağlı halk evlerinden getirilen kadınların bir kısmının mitingden habersiz olduğu ve "Mehdi'nin doğum yıl dönümü" münasebetiyle eğlenceye davet edilerek salona getirildiği belirlendi.

Programda sahneye davet edilen ülkenin önde gelen gösteri sanatçılarından Emir Kerbelayizade'nin "Ben böyle bir programa geleceğimi bilmiyordum. Bana halk için eğlence düzenlenen bir yerde program yapacağımız söylendi." açıklaması yaptı.

Salon dışında Galibaf'ın seçim posterleri yer almazken bazı kadınların, ellerine tutuşturulmaya çalışılan Galibaf fotoğraflarını reddettiği gözlendi.

İran'da Şaban ayının 15'inci gecesi "Mehdi'nin doğum yıl dönümü" olarak kutlanıyor.

Ülkede 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Mayıs'ta yapılacak.