10.05.2017 22:06:47

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

İran'da reformist siyasetçilerin önde gelenlerinden Tacizade:- 'Bu seçim gelecek İran liderinin kim olacağını etkileyecek bir seçimdir. O nedenle bu seçim İran'ın geleceğini etkileyecek çok önemli bir seçimdir'

İran'da reformist siyasetçilerin önde gelenlerinden Mustafa Tacizade, ülkede yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin gelecekte İran'ın dini liderinin kim olacağını etkileyeceğini savunarak, o nedenle bu seçimin İran'ın geleceğini de etkileyeceğini söyledi.

Başkent Tahran'da Reform Hareketi Platformu tarafından düzenlenen "Ruhani Hükümeti Döneminde Özgürlük ve Adalet" konulu konferansta konuşan Tacizade, 19 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gelecekte ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçecek kişinin belirlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Ülkede kalkınma hareketinin Ruhani döneminde önemsendiğini dile getiren Tacizade, kalıcı kalkınma için özgürlüklerin genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Hasan Ruhani hükümeti döneminde devletin güvenlik devletinden siyasi devlete doğru yöneldiğini dile getiren Tacizade, "Mahmud Ahmedinejad döneminde özgürlüklerden bahsetmek mümkün değildi. Siyasi faaliyetler durdurulmuştu. Ruhani döneminde ise siyasi faaliyetlerde çeşitlilik arttı. Sivil örgütlenme ve basın yayın alanındaki özgürlüklerde önceki dönemlere göre gözle görülür ilerleme kaydedildi." ifadesini kullandı.

Seçimleri protesto etmeye davet eden aşırı reformist hareketleri eleştiren Tacizade, İran'daki tüm siyasi yapıları oy vermeye davet etti.

Tacizade şunları kaydetti:

"Bu seçim gelecek İran liderinin kim olacağını etkileyecek bir seçimdir. O nedenle bu seçim İran'ın geleceğini etkileyecek çok önemli bir seçimdir. Seçimler kamuoyunun yansımasıdır. Bu sebeple muhafazakar adayların dahi açıklamaları reformistleşiyor. Çünkü biliyorlar halk reform istiyor. Biliyorlar halk dünyayla barışmak istiyor. DEAŞ vari bir yapı istemiyorlar. Bu seçimlerin kıymetini bilelim."