02.05.2017 22:27:53

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri

Tahran Belediye Başkanı Galibaf- 'Menfaat ve fırsat peşinde koşan bir sınıf var. Bunlar çalışmaksızın ülkenin imkanlarına ve zenginliğine yüksek oranda sahip oluyorlar. Yüzde 4'lük bir kesim çalışmadan nüfuz ile adam kayırmayla ve tehditle ülkenin en fazla zenginliklerine sahip oluyor'

İran'da muhafazakarların önde gelen cumhurbaşkanı adaylarından Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Yüzde 4'lük bir kesim çalışmadan nüfuz, adam kayırma ve tehditle ülkenin en fazla zenginliklerine sahip oluyor." dedi.

Başkent Tahran'daki Sore Sanat Galerisi Konferans Salonu'nda taraftarlarına hitap eden Galibaf, Hasan Ruhani ve hükümetini ülke ekonomisini iyi yönetememekle eleştirdi.

Ekonomideki kötü gidişat sebebiyle toplumda sosyal sorunların arttığını dile getiren Galibaf, "Bu kadar çok maddi ve insani sermayeye rağmen niçin ekonomimiz geriliyor ve gençlerimiz iş bulamıyor?" ifadelerini kullandı.

İran'da evlenme oranının düştüğünü ve boşanmaların artışa geçtiğini belirten Galibaf, "Evlenen çiftler işsizlik sebebiyle ilk 2 senede ayrılıyorlar. Gençlerin ana-babalarının yüzlerine bakacak halleri yok." dedi.

Ülkede fırsatçı bir sınıfın varlığına işaret eden Galibaf, "Menfaat ve fırsat peşinde koşan bir sınıf var. Bunlar çalışmaksızın ülkenin imkanlarına ve zenginliğine yüksek oranda sahip oluyorlar. Yüzde 4'lük bir kesim çalışmadan nüfuz ile adam kayırmayla ve tehditle ülkenin en fazla zenginliklerine sahip oluyor." açıklamasında bulundu.

Kaçakçılığın da bu sınıfın eliyle gerçekleştiğini dile getiren Galibaf, şunları kaydetti:

"İthalat ve ihracatın yaklaşık 50 milyar dolar olduğu ülkede 25 milyar dolar civarındaki kaçak mal ülkeye tırlarla girip perakendecilere dağıtılır da bundan kimsenin haberi olmaz mı? İşte o bahsettiğim yüzde 4'lük kesim bu işi yapıyor. Kimse de bunların önünde durmuyor."

İran'da cumhurbaşkanı seçimleri 19 Mayıs'ta düzenlenecek.