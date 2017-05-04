04.05.2017 23:58:29

İran'da Atatürk Kitaplığı tanıtımı

İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Minder:- 'El yapımı haritalar ve kartpostalların da bulunduğu Nadir Eserler Kütüphanemiz var. Bu bölümde 25 bin Osmanlıca matbu eser, 18 bin civarında kartpostal, 8 bin civarında el yazması eser bulunmaktadır'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, İspanya'daki Hristiyanların zulmünden kaçan Yahudilerden Nahmiaz kardeşlerin İstanbul'da kurduğu matbaanın, bilinenin aksine Osmanlı'ya matbaanın erken dönemde geldiğinin ispatı olduğunu söyledi.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen "İstanbul'daki Hazine" konulu konferansta İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Minder, Atatürk Kitaplığı'nı tanıttı.

İBB'ye bağlı 22 kütüphanenin merkez kütüphanesi durumundaki Atatürk Kitaplığı'nda hem Osmanlıca süreli yayınları, hem Osmanlıca matbu eserler ve el yazmalarından önemli koleksiyonların bulunduğunu belirten Minber, "El yapımı haritalar ve kartpostalların da bulunduğu Nadir Eserler Kütüphanemiz var. Bu bölümde 25 bin Osmanlıca matbu eser, 18 bin civarında kartpostal, 8 bin civarında el yazması eser bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Nadir Eserler'in tümünün dijital ortama aktararak internetten bütün dünyaya ücretsiz erişime açık olduğunu dile getiren Minder, "Dünyanın her tarafından el yazması eserler alıyoruz. Kütüphanemizde bin 500 civarında matbu ve el yazması Farsça eser bulunuyor." açıklaması yaptı.

Atatürk Kitaplığı'ndaki önemli eserlerden bahseden Minder, şunları söyledi:

"İstanbul'da 1498 yılında Yahudiler tarafından kurulan matbaada basılmış 8 kitabı geçen sene satın alarak Atatürk Kitaplığı'na kazandırdık. İspanya'daki Hristiyanların zulmünden kaçan Yahudilerden Nahmiaz kardeşlerin İstanbul'da kurduğu matbaa, bilindiğinin aksine Osmanlı'ya matbaanın erken dönemde geldiğinin ispatıdır. Bu eserler Johannes Gutenberg'ten (1447) yaklaşık 50 yıl sonra geldiğini ortaya koymaktadır. Yani Osmanlıya matbaa iddia edildiği gibi geç gelmemiştir."



Nadide eserlerden, Türkiye'deki en eski vakfiyenin Atatürk Kitaplığı'nda bulunduğunu anlatan Minder, "Bu eser, Sultan Orhan dönemine ait 1324 tarihli Mekece Vakfiyesi ve Farsçadır." dedi.

- Atatürk Kitaplığı

Eski adı Belediye Kütüphanesi olan Atatürk Kitaplığı, eski İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Muhittin Üstündağ ve dönemindeki Süheyl Ünver, Osman Nuri Ergin, Fuat Köprülü ve Halil Ethem gibi önemli isimlerin oluşturduğu bir heyet tarafından 1939 yılında kuruldu. Atatürk Kitaplığı, 1981 yılından bu yana Taksim'de bulunan binasında hizmet vermektedir.