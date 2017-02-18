18.02.2017 18:56:20

İran'da Ahmedinejad'ın yardımcısı cumhurbaşkanlığına aday oldu

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcılarından Hamid Bekayi, mayıs ayında yapılacak 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

İran Öğrenci Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını duyurdu.

İran'da 2005-2013 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Ahmedinejad'ın yardımcılığını yapan Hamid Bekayi, 8 Haziran 2015'te gözaltına alınmıştı. Bekayi'nin gözaltına alınma sebebi açıklanmamış, ancak daha sonra adı yolsuzluk soruşturmasında geçtiği için gözaltına alındığı iddia edilmişti. Hamid Bekayi, 18 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.

Bekayi'nin adaylığının, seçimlere katılmak isteyen adayların yeterliliğini denetleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en güçlü aday olarak mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani öne çıkıyor.







NE OLMUŞTU?

Seçimlerde aday olacağının işaretlerini veren eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den izin çıkmamıştı.

Reformistler seçimlerde Ruhani'yi destekleyeceğini açıklarken, muhafazakarlar ise henüz bir aday çıkarmış değil. Muhafazakarların Bekayi'nin adaylığını destekleyip desteklemeyeceği de henüz bilinmiyor.

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