22.07.2017 11:02:57

İran'a ültimatom verdi! Derhal serbest bırakın

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ülkede bulunan ABD'li mahkumların derhal serbest bırakılması talebiyle ültimatom yayınladı.

Açıklamada, bahsi geçen taleplerin yerine getirilmemesi durumunda, Beyaz Saray yönetiminin İran'a karşı "yeni ve ciddi sonuçlar" meydana getirebilecek adımlar atacağı belirtildi.

Washington, İran'da tutuklu bulunan ABD'li mahkumların haksız bir şekilde rehin tutulduğunu savunuyor.

"İRAN İÇİN DEVLET POLİTİKASI OLDU"

Trump'ın açıklamasında "Neredeyse 40 yıldır, İran tutuklamaları ve rehine almayı bir devlet politikası aracı olarak kullandı, bu pratik günümüzde de sürüyor" ifadelerini kullandı.