22.07.2017 15:24:13

Iraklı yetkililer açıkladı: 'Bağdadi yaşıyor'

Rusya mayıs ayında gerçekleştirilen bir hava saldırısında IŞİD liderinin öldürüldüğünü iddia etmişti, ancak ortaya çıkan haberler Bağdadi’nin kurtulduğu yönünde…

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi anti-terör başkanı Lahur Talabani Reuters'a verdiği röportajda IŞİD lideri Bağdadi'nin çok büyük bir ihtimalle hayatta olduğunu ve Suriye'nin Rakka şehrinin güneyinde olduğunu belirtti. Lahur Talabani, “Şunu unutmamak gerek, Bağdadi'nin kökeni El Kaide günlerine kadar uzanıyor. O günlerde de güvenlik güçlerinden saklanıyordu ve bunu hala çok iyi bir şekilde yapıyor.” açıklamasında bulundu.

Irak güvenlik güçleri üç yıldır IŞİD'in egemenliğinde olan Musul'u geri aldı ve örgüt Rakka'da da güç kaybetmeye devam ediyor. Tüm bunlara ve örgüt içindeki savaşçıların moral bozukluğuna rağmen, Talabani örgütün tam anlamıyla yok edilmesinin üç veya dört yılı bulacağını belirtti. Yenilgiden sonra örgütün ayaklanmalar çıkaracağı ve El Kaide tarzına döneceğini de belirtti.

IŞİD'in gelecekteki liderlerinin, şu anda da stratejiyi büyük ölçüde belirleyen Saddam Hüseyin'in istihbaratçıları olması bekleniyor.