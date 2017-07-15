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Iraklı sivillere yönelik ihlallerin soruşturulması talep ediliyor
15.07.2017 17:12:18

Iraklı sivillere yönelik ihlallerin soruşturulması talep ediliyor

Irak Eski Maliye Bakanı Sünni lider İsavi, 'Sivillere yönelik işlenen ihlalleri kayıt altına alan birçok taraf var. Irak'ta DEAŞ'ın varlığı sona erdiği zaman, yasalara uygun bir şekilde bu dosyaların mahkemelerde açılmasını talep edeceğiz.' dedi.

Irak'taki Sünniler, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması sırasında güvenlik güçlerince işlenen sivillere yönelik ihlallerin soruşturulmasını talep ediyor.

Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki döneminde çeşitli suçlamalardan dolayı haklarında yakalama kararı çıkarılan ve Bağdat'a gidemeyen Sünnilerin önde gelen siyasetçileri, AA muhabirine Musul kent merkezinde yaşanan sivil ihlalleri hakkında açıklamalarda bulundu. 

Ürdün'de ikamet eden eski Maliye Bakanı ve Sünni liderlerden Rafi İsavi, güvenlik güçleri ve onlara destek veren milis grupların, Musul kent merkezi ve Sünnilerin yoğun olduğu diğer kentlerde sivillere karşı birçok ihlallerde bulunduğunu ifade etti.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda resmi güvenlik güçlerinin yanı sıra milis gruplarının da yer aldığını hatırlatan İsavi, özellikle sivillerin milis gruplar tarafından kendilerine yöneltilen haksız ithamlardan dolayı çeşitli saldırılara maruz kaldığını söyledi.

"Musul kent merkezi dışında, DEAŞ'tan geri alınan tüm illerde bu ihlaller maalesef yaşandı" diyen İsavi, "Sivillere yönelik işlenen ihlalleri kayıt altına alan birçok taraf var. Irak'ta DEAŞ'ın varlığı sona erdiği zaman, yasalara uygun bir şekilde bu dosyaların mahkemelerde açılmasını talep edeceğiz." dedi.

İsavi, DEAŞ'tan alınan kentlerde resmi güvenlik güçlerinin dışındaki tüm milis grupların çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu süreçte artık itibar edilen ve herkes tarafından benimsenen emniyet güçleri bölgeye sevk edilmelidir." diye konuştu.

Ülkedeki en güçlü Sünni cephe olan Güçler Birliği Koalisyonu Başkanlık Konseyi üyesi ve Musul'daki Şemmar Aşireti Şeyhi Vazih Malik es-Sadid de terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında Sünnilere karşı işlenen tüm suçların incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Sadid, "Sivillerin korunması, Irak merkezi hükümetinin sorumluluğundadır. İhlal yapan milis ve diğer güvenlik güçlerinin tutuklanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

5 bin sivilin cesedi enkaz altında iddiası

Güçler Birliği Koalisyonu Politbüro üyesi ve Musullu Fahid Mevlud Muhlis ise Musul kent merkezinin batı yakasındaki "Eski Musul'da" yaklaşık 5 bin sivilin cesedinin hala enkaz altında olduğunu iddia etti.

Sivillere karşı birçok ihlalin yaşandığını dile getiren Muhlis, "Enkaz altındaki siviller de bu durumun örneğidir." dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin 10 Temmuz'da Musul kent merkezinin DEAŞ'tan tamamen geri alındığını duyurmasından sonra "DEAŞ militanı" oldukları iddiasıyla bazı silahsız kişilerin kurşuna dizildiğini gösteren videolar sosyal medyada yer almıştı.


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