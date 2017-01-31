01.02.2017 02:02:53

Iraklı Kürtlerden iç çatışmalarla mücadele

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, ülkede yaşanan iç çatışmalar için çözüm arayışına girdi...

Sputnik'te yer alan bilgide; Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclis Başkanı Danışmanı Tarik Jaugar, Bölgesel Yönetim Başkanının ülkedeki durumun çözümüne yönelik girişimini değerlendirdi.

Jaugar, sarf edilen tüm çabalardan sahada en kısa zamanda sonuç alınmasını, bölgesel güçlerin barış sağlamasını ve resmi kurumların tekrar çalışmaya başlamasını umduklarını belirtti. Jaugar, siyasi anlaşmazlıklardan en çok halkın zarar gördüğünü de vurguladı.

'KDP İLE KYB ARASI GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

Başkanın girişimini ve partilerin şu anki faaliyetlerini yorumlayan Jaugar, en büyük siyasi blokların arasındaki görüşmelerin devam ettiğini, parlamentonun yasa yapma, icra makamlarının çalışmalarını denetleme ve bölge bütçesini onaylama çalışmalarının yeniden başlaması için herhangi bir zaman sınırlamasının bulunmadığını kaydetti.

Yerinde sayan siyasi yaşama da değinen Jaugar, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki görüşmelerin devam ettiğini, partilerin birkaç kez bir araya geldiklerini açıkladı.

'PARTİLER ARASI KARŞILIKLI ANLAYIŞ ARTIYOR'

İki parti arasında karşılıklı anlayışın giderek arttığını söyleyen Kürt yetkili, ana hedefin Kürt meclisinde yer alan ve almayan tüm güçleri bir araya getirebilecek bir diyalogun başlatılması ve yeni siyasetin geliştirilmesi olduğunu vurguladı.

'KÜRTLER TEK BİR CEPHE OLUŞTURMALI'

Bağdat yönetimi ile ihtilafların çözümü yolunda Kürtlerin tek bir cephe oluşturması gerektiğine değinen Jaugar, IŞİD yenilgiye uğratıldıktan sonra Kürt yönetiminin Irak hükümetiyle ilişkileri tekrar gözden geçirmeyi isteyeceğini ve bunun ancak el birliği ile yapılabileceğini savundu.

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