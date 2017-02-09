09.02.2017 17:30:31

Iraklı kardeşlere IŞİD gözaltısı

Mersin’den yolcu otobüsüyle Samsun’a gelen IŞİD üyesi oldukları ileri sürülen Iraklı 2 kardeş, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'den Samsun'a gelen yolcu otobüsünde IŞİD ile bağlantıları olduğu iddia edilen 2 kardeşi takibe aldı. Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yolcu otobüsünde inen Iraklı Muhsin M.T.(40) ve kardeşi Abdulserdar M.T.(34) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kardeşler Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Iraklı kardeşler IŞİD ile bağlantıları olduğu iddiasıyla bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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