13.02.2017 15:21:00

Iraklı Hristiyanlar Beyrut'ta gösteri düzenledi

Iraklı Hristiyanlar, göç işlemlerinin hızlandırılması talebiyle Beyrut'taki Birleşmiş Milletler temsilciliği önünde gösteri düzenledi.

Lübnan'daki Iraklı Hristiyanlar, başkent Beyrut'taki Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği önünde düzenledikleri gösteride göç işlemlerinin hızlandırılmasını talep etti.

Beyrut'taki BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binası önünde bir araya gelen onlarca Iraklı Hristiyan, ellerinde "Çocuklarımızın geleceği yok oldu", "Iraklı Hristiyanlara yardım edin", "Yeni bir ülkeye yerleşmek istiyoruz" yazılı pankartlar taşırken "Dönüşe hayır, hicrete evet" şeklinde sloganlar attı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin dikkati çektiği gösteride yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Evlerimizi ve şehirlerimizi yıkan, bizi öldüren ve yakan IŞİD nedeniyle yerlerimizden edildik ve temel haklarımızdan yoksun kaldık. Atalarımızın topraklarında istenmeyerek uluslararası sessizliğin ortasında yeni yerlere göç etmeye zorlandık. Bugün BM ve karar alıcı ülkelerden bize ve bizleri barındıran ülkelere yönelik sorumluluklarını yerine getirmelerini istiyoruz. Ayrıca Lübnan'ın göç işlemlerimizle ilgili süreci hızlandırarak umutsuz bekleyişimizi sona erdirmesini talep ediyoruz."

Musullu Rua Adem (22) iki yıldır Lübnan'da yaşadığını belirterek, "Uzun süredir sadece bekliyoruz. Göç işlemlerimizle ilgili herhangi bir haber yok. Zamanımızı Lübnan'da amaçsızca boşuna harcadık. Hristiyan olarak burada güvendeyiz ama bize bakış farklı. Buranın kültürü de bize uygun değil. Irak, DEAŞ nedeniyle bizim için artık güvenli değil. DEAŞ, geleceğimizi, hayallerimizi, evlerimizi, okullarımızı, her şeyimizi çaldı." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da hayatın pahalı olduğunu dile getiren Musullu İhab Şervan (29) ise "Göç işlemlerinin hızlandırılmasını talep ediyoruz. Yıllardır aynı şeyi istiyoruz ancak bir cevap alamadık. Bütün dünya ülkemizde yaşananları ve Hristiyanlara yapılan zulüm ve zorbalığı biliyor." diye konuştu.

Lübnanlı yetkililer, ülkede Nasturi, Keldani ve Süryanilerden oluşan 80 bin civarında Iraklı Hristiyan mülteci bulunduğunu ve çoğunun kayıtlı olmadığını ifade ediyor.

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