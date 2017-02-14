SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Iraklı aşiretler IŞİD'le mücadelede hükümetin yanında
14.02.2017 12:50:25

Iraklı aşiretler IŞİD'le mücadelede hükümetin yanında

IŞİD'e yönelik mücadelede aşiret güçlerinin, binlerce mensubuyla hükümete bağlı ordu birliklerinin yanında yer aldığı belirtiliyor.

Ülkedeki aşiretlere mensup binlerce kişinin, Diyala, Salahaddin, Enbar illeri başta olmak Irak'ın diğer bölgelerinde IŞİD'le mücadele eden hükümet birliklerine katıldığı belirtiliyor. Örgütün 2014 yazında ortaya çıkmasının hemen ardından örgüte karşı olduklarını ilan eden aşiret güçlerinin, operasyonlarda hükümet birlikleriyle koordinasyon içinde hareket ettiği kaydediliyor.

Enbar'da IŞİD'e direnen Aşiret Konseyi üyesi Şeyh Aşur el-Mahlavi, AA muhabirine, IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlar kapsamında hükümet birliklerine verilen destekte aşiret güçlerinin büyük rolü olduğunu söyleyerek, "Aşiret güçleri, örgütün Enbar'daki nüfuzunun genişlemesini önlemek için ordu birliklerine 2014-2015 yıllarında desteği sırasında büyük kayıplar verdi." dedi.

Mahlavi, Enbar'da kırka yakın aşireti temsil eden binlerce kişinin, son iki yılda örgütün elindeki bölgelerin kurtarılması ile güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması için operasyonlara katıldığını dile getirdi.

Irak Parlamentosu Aşiret Komisyonu üyesi Muhammed es-Sayhud da aşiretlerin, İngiliz işgaline karşı 1920'de başlatılan ayaklanmadan günümüze kadar hükümetin yanında yer aldığı ve otoritesine bağlı olduğunu belirtti.

Tarihten günümüze aşiretlerin hükümete verilen destekte büyük rol oynadığına dikkati çeken Sayhud, "Aşiret güçleri, ülkeye yönelik saldırıları kabul etmedi. Irak'taki aşiretlerin tarihi, ülkenin kuzeyinden güneyine büyük başarılara şahitlik etti." ifadelerini kullandı.

AŞİRET MENSUPLARININ IŞİD'E SINIRLI KATILIMI

Aşiret mensuplarının kahir ekseriyeti Diyala, Enbar ve Salahaddin'de ordu birliklerine destek olurken, bu illerdeki bir takım aşiret mensuplarının ise hükümet birliklerinin karşısında IŞİD'in saflarında yer aldığı belirtiliyor.

Diyala, Salahaddin, Enbar gibi illerde bazı aşiret mensuplarının IŞİD'e katıldığını söyleyen Sayhud, şunları söyledi:

"Ulusal, tarihi kimlikleriyle bilinen aşiret liderleri ile aşiret lideri olduğunu iddia eden ve DEAŞ'a katılanlar arasında fark var. Aşiret lideri olduğu iddiasında bulunanlar, bu illerdeki aşiretleri temsil etmiyor. Mensup oldukları aşiretler, DEAŞ'ın saflarında yer alanların aidiyetini kabul etmiyor ve onları paralı asker olarak tanımlıyor."

Diyala ilindeki Aşiretler Konseyi üyesi Şeyh Adnan Gadban ise IŞİD'in hezimete uğratılmasında aşiret güçlerinin güvenlik birimlerinin güçlü bir destekçisi olduğunun altını çizerek, "Diyala'daki Sünni ve Şii aşiretler, IŞİD'in 2014'te bölgeyi ele geçirmeye başlamasından bu yana ordu ve polis birliklerini destekleyerek mücadelede belirgin bir rol üstlendi." dedi.

Gadban, güvenlik güçleri ile aşiretlerin birbiriyle kenetlenmesinin ardından Diyala'nın örgütün elinden alındığını ve ilk kurtarılan bölgenin de Diyala olduğunu hatırlatarak, "Hem Sünni ve hem Şii aşiretler örgütün herkes için tehlike teşkil ettiğinin bilincinde. Herkes DEAŞ'ın kovulması ve bölgedeki varlığına izin verilmemesi gerektiğini biliyor." diye konuştu.


    YORUM YAZ

YORUMLAR

12 Mart'taki YGS'de toplu ulaşım ücretsiz
12 Mart'taki YGS'de toplu ulaşım ücretsiz
12 Mart'ta yapılacak YGS'de, öğrenci ve görevliler toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.
14.02.2017 12:55:20
İstanbul’da çay bardaklarında uyuşturucu satışı
İstanbul’da çay bardaklarında uyuşturucu satışı
İstanbul’da çay bardaklarında uyuşturucu satan 2 şüphelinin tutuklandığı operasyonda 22 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.
14.02.2017 12:45:17
Yüksekova'da kaçak sigara operasyonu
Yüksekova'da kaçak sigara operasyonu
Yüksekova'da 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
14.02.2017 12:43:29
Hakkari’de iş yerlerinin toplu kapatılması yasaklandı
Hakkari’de iş yerlerinin toplu kapatılması yasaklandı
Hakkari Valiliği, 15 Şubat nedeniyle iş yerlerinin toplu olarak kapatılmasının yasaklandığını açıkladı.
14.02.2017 12:38:09
İsrail'den Hamas'ta yaşanan lider değişikliğine ilk yorum
İsrail'den Hamas'ta yaşanan lider değişikliğine ilk yorum
İsrail Parlamentosu (Knesset) Güvenlik ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Avi Dichter, Hamas'ta yaşanan değişikliğe ilişkin açıklama yaptı.
14.02.2017 12:35:42
560 gramlık bebek hayata tutundu
560 gramlık bebek hayata tutundu
560 grama kadar düşen Gülizar bebek, yaşama tutunmayı başardı.
14.02.2017 12:25:02
Kazaya gelen polis aracına başka araç çarptı
Kazaya gelen polis aracına başka araç çarptı
Zonguldak-İstanbul karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen maddi hasarlı kazaya müdahale eden trafik polislerinin aracına karlı yolda kayan başka bir araç çarptı.
14.02.2017 12:24:46
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Abdülkadir Selvi: IŞİD'den El Bab'daki militanlara son talimat
Abdülkadir Selvi: IŞİD'den El Bab'daki militanlara son talimat
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
Kurtulmuş referandum anketini açıkladı
Kurtulmuş referandum anketini açıkladı
15 Temmuz gecesinde sır: 20 sivil aranıyor
15 Temmuz gecesinde sır: 20 sivil aranıyor
HAMAS'ta liderlik muamması
HAMAS'ta liderlik muamması
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Ahmet Taşgetiren: 'Hayır'cılara ihanetçi denilmesine karşıyım
Ahmet Taşgetiren: 'Hayır'cılara ihanetçi denilmesine karşıyım
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
Bir Türk 6 Alman’ı yangından kurtardı
Bir Türk 6 Alman’ı yangından kurtardı
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
Hüda-Par'a yakın gazeteden 'evet' çıkışı
Hüda-Par'a yakın gazeteden 'evet' çıkışı
Etyen Mahçupyan: Yeni sistemin savunulması zor
Etyen Mahçupyan: Yeni sistemin savunulması zor
Ahmet Hakan 'hayır'cılara taktik verdi
Ahmet Hakan 'hayır'cılara taktik verdi
SAT komandoları El Bab'da
SAT komandoları El Bab'da
Mahmut Övür: CHP'ye göre FETÖ diye bir örgüt yok
Mahmut Övür: CHP'ye göre FETÖ diye bir örgüt yok
15 Temmuz gecesinde sır: 20 sivil aranıyor
15 Temmuz gecesinde sır: 20 sivil aranıyor

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları