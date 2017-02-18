SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Irak uçurumun kenarında'
19.02.2017 00:50:31

'Irak uçurumun kenarında'

Sadr yanlıları, İbadi'ye karşı sokağa indi. Yeşil Bölge istila edilmiş durumda. Şimdiye kadar 7 kişi öldü. Görünen sebep 'eylülde yapılacak genel seçimler için kurulan komisyonun taraflı olması' , fakat buz dağının görünmeyen kısmı başka...

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Hürriyet Yazarı Verda Özer, bugünkü köşesinde "Irak uçurumun kenarında" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısına "Irak bu duruma 2 kırılma noktasından sonra geldi" diyerek başlayan Özer şöyle devam etti:

IRAK'IN KIRILMA NOKTALARI

1'ncisi, 2003'te ABD'nin işgaliyle Saddam'ın devrilmesiydi. Böylelikle “intikam zamanı” diyen Şiiler, ülkede mezhepçi bir siyaset izlemeye başladı. Yani 2006-2014 yılları arasında başbakan olan Maliki, ülkeye Şii hakimiyeti getirdi.

2'nci aşama ise, DEAŞ'ın Haziran 2014'te Musul'u işgal edip ülkenin yüzde 40'ına hakim olmasıyla başladı. Bu dönemde ülkede İran'ın nüfuzu iyice pekişti. Irak'ın da 3 parçaya (Şii, Sünni, Kürt) bölüneceği neredeyse kesinleşti.

ŞİİLER BİLE BÖLÜNDÜ

"Şu anki Başbakan İbadi, Ağustos 2014'te hükümeti kurarken Şii dini lider Büyük Ayetullah Ali Sistani'nin desteğini almıştı. Ancak buna rağmen Şiiler arasında cepheleşme gitgide keskinleşti. İbadi'nin de ait olduğu, en büyük Şii koalisyon olan Irak Ulusal İttifakı içinde 4 ayrı grup oluştu. Biri, İbadi cephesi. 2'ncisi; İran'a yakınlığıyla bilinen eski Başbakan Maliki'nin lideri olduğu Kanun Devleti Koalisyonu. 3'üncüsü, Irak milliyetçisi diyebileceğimiz Sadr'ın başını çektiği Sadr Hareketi. 4'üncüsü de, El Hekim'in başkanlığındaki Irak İslami Yüksek Konseyi. Ki El Hekim, bu aktörler arasında en uzlaşmacı olanı. Zira Sünnilerle ve Kürtlerle sık sık görüşerek, geniş bir taban oluşturmaya çalışıyor. İşte İbadi de, bu rekabetten ciddi yara almış durumda."

YENİ KABİNENİN SEBEBİ BUYDU

"İbadi zaten üzerindeki bu baskı yüzünden 1 yıl önce, Şubat 2016'da, teknokratlardan oluşan yeni bir kabine kuracağını açıklamıştı. Mart ayında yeni bir listeyi Parlamento'ya sundu. Ama diğer partilerin itirazı yüzünden, bu bakanlıklar bir türlü tamamen doldurulamadı. Bu da hükümeti iyice işlevsiz kıldı."

SADR YANLILARININ SOKAĞA İNİŞİ

"Bu yüzden Mukteda el Sadr, halkı daha önce de İbadi'ye karşı sokağa çağırdı. Ve Sadr yandaşları nisan ayında Bağdat'ta yine Yeşil Bölge'ye akın etti. Ancak gösteriler kısa zamanda kontrol altına alındı. Şimdi ise durum kontrolden çıkmış görünüyor."

"İRAN, MALİKİ'YE ALAN AÇIYOR"

İran'ın seçimleri manipüle ettiğini söyleyen Özer şöyle devam etti:

"İran'ın milis gücü Haşdi Şabi şu an Irak'ta DEAŞ'a karşı en etkin güç. Bu yüzden İran sahadaki dengeleri değiştirme gücüne sahip. Irak'taki kaynaklarım, İran'ın DEAŞ'tan aldığı bölgelere Şiileri yerleştirdiğini anlatıyor. Tahran bu şekilde buraların nüfus yapısını dönüştürüyor. Bu da ister istemez buralardan çıkan oyları da belirleyecek. Bununla birlikte; İran'ın ülkede güçlenmesi, Maliki'ye alan açıyor."

ABD'NİN DURDUĞU YER

"ABD ise –özellikle Trump'la birlikte- İran'ın buradaki nüfuzunu kırma derdinde. Bu yüzden İran yanlısı Maliki'yi değil, İbadi'yi destekliyor. Hatta Trump'ın başkan olur olmaz İbadi ile yaptığı telefon görüşmesinde verdiği mesaj Irak'ta, “İran'a karşı birlikte çalışalım” şeklinde algılanmış."

"ZEMİN KAYGAN"

Seçimi etkileyecek 2'nci etken ise dini otoritelerin kimin yanında duracağı. İlerleyen süreçte El Sadr ve Sistani, Maliki ya da İbadi'den yana tavır alabilirler. 3'üncü belirleyici de, Şii grupların diğer Şii koalisyonlarla kuracağı ittifaklar. Mesela önümüzdeki aylarda Maliki ya da İbadi öne çıkarsa, El Hekim ve El Sadr ikisinden birine katılmayı seçebilir. Peki seçimi kim kazanır? Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Mesut Özcan'a göre; ne İbadi'nin, ne de bir başka liderin seçimi kazanması garanti değil. Özcan, “Zemin çok kaygan ve kırılgan. Dengeler daha çok değişir” diyor. Hatta seçim tarihlerinin ertelenebileceğini bile söylüyor. Belli ki bu pilav daha çok su kaldırır. İzlemeye devam.


    YORUM YAZ

YORUMLAR

'Paris'teki sığınmacı kampı kısa zamanda dayanılmaz bir hal alabilir'
'Paris'teki sığınmacı kampı kısa zamanda dayanılmaz bir hal alabilir'
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kentte kapasitesi dolan sığınmacı kampındaki durumun kısa zamanda dayanılmaz bir hal alabileceğini belirtti.
19.02.2017 00:04:36
Lavrov'un Münih'teki gündemi: Suriye ve Libya
Lavrov'un Münih'teki gündemi: Suriye ve Libya
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransalı mevkidaşı Jean-Marc Ayrault ile Suriye ve Libya'yı görüştü.
18.02.2017 19:15:03
Gürcistan Başbakanı'nın Münih'teki gündemi Güney Osetya savaşıydı
Gürcistan Başbakanı'nın Münih'teki gündemi Güney Osetya savaşıydı
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Münih'te, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Güney Osetya Savaşı'nı araştırmakla görevlendirdiği Başsavcı Bensouda ile bir araya geldi.
18.02.2017 19:13:41
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi yakalandı.
18.02.2017 19:00:14
İran'da Ahmedinejad'ın yardımcısı cumhurbaşkanlığına aday oldu
İran'da Ahmedinejad'ın yardımcısı cumhurbaşkanlığına aday oldu
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcılarından Hamid Bekayi, mayıs ayında yapılacak 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.
18.02.2017 18:56:20
Cemaat-i İslamiye liderinin ailesi, Şeyh Ömer'in ABD'den Mısır'a getirilmesini istiyor
Cemaat-i İslamiye liderinin ailesi, Şeyh Ömer'in ABD'den Mısır'a getirilmesini istiyor
ABD istihbaratının, Mısır'daki Cemaat-i İslamiye hareketinin kurucusu ve manevi lideri Şeyh Ömer Abdurrahman'ın (79) kalan hapis cezasını Mısır'da tamamlamasını istemeleri için ailesiyle iletişime geçtiği belirtildi.
18.02.2017 18:29:32
4 ilde 'arananlara' operasyon: 164 gözaltı
4 ilde 'arananlara' operasyon: 164 gözaltı
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da haklarında arama kararı bulunanlara yönelik operasyonda 164 kişi gözaltına alındı.
18.02.2017 17:23:42
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
MHP referandum anketini açıkladı
MHP referandum anketini açıkladı
Emniyet'in kritik ByLock raporu ortaya çıktı
Emniyet'in kritik ByLock raporu ortaya çıktı
Savcılıktan Hulusi Akar kararı
Savcılıktan Hulusi Akar kararı
Eski CIA direktörü Petraeus: PYD, PKK’nın kuzeni ama...
Eski CIA direktörü Petraeus: PYD, PKK’nın kuzeni ama...
Rakka için ÖSO modeli
Rakka için ÖSO modeli
Murat Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü
Murat Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü
FETÖ'nün 3 kilit ismi yakalandı
FETÖ'nün 3 kilit ismi yakalandı
AK Parti ve MHP’nin ilk ortak mitingi nerede olacak?
AK Parti ve MHP’nin ilk ortak mitingi nerede olacak?
Suriyeli Bana ile Abdülbasid buluştu
Suriyeli Bana ile Abdülbasid buluştu
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyasına başladı
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyasına başladı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları